Zamane test!

HANİ sorarlar ya "büyüyünce ne olacaksın?" diye, ben de çocuklara sordum ve ilginç cevaplar aldım.



Büyüyünce arkeolog olacağım her taşın altından kendimi çıkaracağım.

Bulanın olacağım.



Büyüyünce kukla olacağım ipimle kuşağım başkalarının elinde olacak ama parayı bulacağım.



Büyüyünce komik olacağım, hiçbir şeyi ciddiye almayacağım. Zaten beni de kimse ciddiye almaz.



Bilgisayar uzmanı olacağım, kalleşliğe anlam yükleyeceğim ve hafızamda sadece kin tutacağım.

Ondan sonra kim tutar beni!



Futbolcu olacağım kitap okuyamayacağım ama bütün değerlerin canına okuyacağım.

Üç kelimeden oluşan kültür birikimimle önümdeki maçlara bakacağım.



Büyüyünce mafya babası olacağım çocuklarımı krallar gibi yaşatacağım.

Kimse bana dokunamayacak!



Büyüyünce böcek ilaçlama firması kuracağım telefonları dinleyeceğim.

Sonra da sosyal medyada dedikodu fenomeni olacağım.



Her türlü ahlaksızlığı yapıp pis pis sırıtanlara inat tellak olacağım.

İnsanların bedenindeki kiri temizlemekle temiz kalamayacağını yüzlerine haykıracağım.



Tüccar olacağım o biçim şirketler kuracağım, şerefimle dargın namusumla yabancı olacağım.

Babam gibi yani!



Tekstilci olacağım deli gömleği üreteceğim, aklımla bin yaşayacağım.



Büyüyünce heykeltıraş olacağım televizyonlarda yorum yapanları yontacağım.



Marangoz olacağım, yaş tahtaya da basarken dünyanın tekerine çomak sokacağım.



Terzi olacağım, önce boyumun ölçüsünü alacağım sonra da etliye sütlüye karışmasın diye ağzımı dikeceğim. Büyüyünce nasıl olsa sustururlar beni!



Ben büyüklere benzemek istemiyorum, o yüzden hiç büyümiycem!

"Hakkı Abi pabucu yarım çık dışarıya oynayalım."

Mutluluk Takvimi

Talih oyunlarına asla güvenme.

Çocuklarda yeteneği keşfet.

Sözünün arkasında dur.

Satranç öğren.



Gözlerimde saklı

Bir itirafsın

Ruhum dayanmıyor

Sendeki güce

Zamansız esen

Kader rüzgarı

Sana sürüklüyor

Beni her gece



Benim sevdalarım

Düş kırıkları

İnsan her aşkında

Sonunu yaşar

Sabahı olmayan

Akşamlar gibi

Seni böyle sevmek

Zaten intihar

Hakkı YALÇIN



Haksızlık borsasında adaletin "sağına" ve "soluna" iyi bakın!

Nesrin Sipahi

Bir Nesrin Sipahi şarkısı dinleyin, sonra gerçek bir sanatçının yüzündeki ifadeye bakın.

Güneş gibi bakan aydınlık sanatçıların yerini birilerinin aldığını falan zannetmeyin.

Şimdiki şarkıcılar kötü zamanların "kara gölgeleri!" Onların gözlerine bakınca kötülüğün her halini ve ihtirası görürsünüz.

Para için her şeyi yapmaya hazır ucuz hallerini görürsünüz.

O yüzden Nesrin Sipahi gibi gerçek sanatçıların eskimeyen şarkıları eski güzellikleri taşıyan faytonlar gibi gelip geçer önümüzden.

Biraz hüzünlü ama gururla.