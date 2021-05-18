Şampiyonluk ruh istiyordu o ruh da sadece Beşiktaş'ta mevcuttu.
Son yılların en görkemli şampiyonluğunu da Sergen Yalçın'la Beşiktaş kazandı.
Bu şampiyonluk; transfer borsasını yerle bir eden siyah beyazlı forsaların zaferidir.
Bu şampiyonluk gerektiğinde "rakipleri bile teşvik eden" paranın gücüne karşı, alın terinin haysiyet devrimidir.
Alkışların cümlesi de futbolcularla birlikte Sergen Yalçın'a aittir.
Yeni zaman efsanesine.
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Fenerbahçe, yanlışlarını yeniledikçe, sosyal medya üzerinden teknik adam alışverişini sürdürdükçe böyle hazin sonları hep yaşayacaktır.
Takımın içinde birileri "organize" olurken, Sivasspor'la oynanan şampiyonluk maçında bile formalarını ıslatmayanlara yol mu gösterilecek sanıyorsunuz?
Hayır! Onlar gelecek sezona da rezerve çünkü arkaları sağlam!
Fenerbahçe'nin içten çürütülme projesine onlar boşuna dahil edilmedi.
O yüzden görebilenler için Fenerbahçe'nin şampiyonluktan daha anlamlı kayıpları var.
Ne zaman sadece transfer yapmakla takım kurulamayacağı gerçeği öğrenilecek o zaman Fenerbahçe'nin yolculuğuna saygı duyacağız.
Ne zaman Aziz Yıldırım'ın hapislerde yatmayı göze aldığı davanın anlamı hissedilecek o zaman başkanlık tahtına taç bulacağız.
Gerisi inleyen nağmeler!
***Dikkat ettiniz mi son haftalarda hiç hakem konuşmadık!
Düdüklerinin onuruna sahip çıkmanın birilerine yol döşemekten daha değerli olduklarını nihayet öğrendiler.
En azından bu sezon sonu!