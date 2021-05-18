Kuduz köpek!

ULUSLARARASI televizyonların bulunduğu binayı bile bombalayan İsrail için insan öldürmek çocuk oyuncağıdır, o yüzden çocukları öldürmekten bile gocunmaz.

Bundan yıllar önce İsrail'e "yeni dünya piçi" dediğim için kaba bir dil kullandığımı düşünmüştüm ama Oscar ödüllü sinema sanatçısı Robert de Niro 9 yıl önce İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından harika bir yorumda bulunmuştu.

"Kuduz köpek ısırırsa kuşkusuz sahibini suçlarsınız. Bu yüzden bütün suç Amerika'nın." Kuduz köpek İsrail!

Sahibi de Amerika!

Amerika ve İsrail'in "kan kardeşliğine!" yönelik en okkalı tepkiydi bu.

Özne haksızlık ve insan olduğunda ayağa kalkanlara sanatçı deniyor zaten, ihtiras ve şehvetle kendi toplumlarını sağanlara değil.



İsrail, Amerika'nın tasarrufudur istediği gibi kullanır gibi görünse de geleceğin dünyasındaki jandarmalık adına İsrail için piyasa şartlarını da Amerika oluşturur.

Onlar birbirlerinde her şeyi bulabilse de bizim onlarda bulamayacağımız tek şey insanlıktır.

Bayramda bile masum insanlara saldırmayı marifet sayan İsrail'in kuduz köpek tavrı genlerinde var olanları dışa vurmaktır.

Dikkat ederseniz Amerika'daki her başkanlık seçiminin sonrasında saldırılar yoğunlaşır, kuduz köpeklerin sahiplerine "itaat ettiğinin" belgesidir bu tavır.

Hiçbir Amerikan başkanının bu utancı gizlemediğini gördük ve göreceğiz.

Bir avuç Filistinli insanın canıyla oynanması onlara sinema filmi izlemek kadar keyif verirken, Gazze'deki çocukların ölümleri Amerika ile İsrail'in kanlı kahve saati, Arap ülkelerinin de nargile saatidir.

Araplar da kendilerine dokunmayan yılanları beslemekten şeref duyarlar.

Yalelli şerefle!



Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyayı da sevmedik, kör şeytanların vitrinden inmediği dünyayı da.

Görkemli koltuklarında barıştan bahseden ikiyüzlü başkanlar bu dünyanın kötülük depolarıdır.

Görkemli duruşlar yanıltıcıdır.

Aslında ölü bir çocuktur İsrail ve Amerikan başkanlarının dengi.

Kimsenin kuşkusu olmasın ki ölü çocuklar da konuşacak bir gün ve asıl o zaman başlayacak Filistinli çocukların cengi!



Kimsenin olmadı bu dünya onların da olmayacak.

Kimselere kalmadı bu dünya kanla beslenen kansızlara mı kalacak!

Mutluluk Takvimi

Altın kuralların olsun.

Çıplak ayakla çimlere bas.

Çocukların adına ağaç dik.

Sokakta basket at.



Rüzgara kapılmış

Yaprak gibiyim

Sevdalı yüreğim

Can çekişiyor

Dinlediğim şarkıları

Ettiğim duaları

İçimdeki yangınları

O bilmiyor

O bilmiyor

Hala eski anılarla

Yaşadığımı

O bilmiyor

Resimlere bakıp bakıp

Yalvardığımı

Ona vurgun olduğumu

Ağlayıp kahrolduğumu

Yıkılası gururumu

O bilmiyor

Hakkı YALÇIN

Düşünüyorum da şerefsizliğin aynası olsa karaborsaya düşerdi.

Reklam arası!

Çocukları korumak eskisi kadar kolay değil artık.

Bir şekilde hayata müdahale etmek zorundasınız.

Ve çocuklarınızı sokaklarda korumak için verdiğiniz mücadeleyi aslında evinizde vermelisiniz.

Evdeki çocuklar sokaklardan daha güvende değil çünkü!

Reklam arasında bile!