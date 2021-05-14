Mahalle

HALA masumiyetini kaybetmemiş mahallelerimiz vardır bizim.

Çaresizliğe kilitli olsalar da pencerelerden dışarıyı seyreden insanların bol olduğu, sıkıntı basan ihtiyarların camı açıp boşluğa seslendiği mahalleler.

Saçları sarmaşıktır kızların, delikanlıların hepsi aşıktır.

Sokağa çıkmanın yasak olmadığı zamanlarda dama oynar yaşlı amcalar, yazın damda uyurlar.

Güvercinler en çok oralarda doyar, mevsimi şaşırmış çiçeklere en çok oralarda rastlarsınız.

Ceketleri tütün kokar babaların, anaların canı çıkar çalışmaktan.

Yaşamak umuttur oralarda yaşamak sevinçtir.

Bakmayın pandemi yasağına, bayramlar en güzel oralarda kutlanır.



Hala insani duygularını kaybetmemiş mahallelerimiz vardır bizim.

Sevda yüklü kervanlar o sokaklardan geçer de itfaiye arabası geçemez.

Her cuma yetim yemekleri çıkar evlerden, aşkların bile yası tutulur ölümler gibi.

Çocukların süt kokar duaları.

Tıpkı kendilerine benzeyen sıska köpekleri vardır, birlikte koşarlar güneşe karşı.

Yelkenli yaparlar yağmurun göl yaptığı sokak aralarında.

Genç kızların duvarlarında sevdikleri artistlerin resimleri asılıdır.

Çeyiz sandıkları naftalin kokar.



Hala değerinden hiçbir şey kaybetmemiş mahallelerimiz vardır bizim.

Mağlup yanlarını gizleyen insanların hayata direndiği, yoksula el veren, yalancı omuzlara yaslanmayı reddeden.

Komşu komşuya yemek taşır, "kokusu gelmiştir kardeş" der.

Herkes herkesi sever ne dil ayırırlar ne din. Dargın olduğu insana bile gönüllü kan vermeye koşarlar.

Yemen Türküsü'nde ağlayan anaların çocuklarıdır onlar, kırık vazolarda büyütürler çiçeklerini.

Yakışıklı fotoğrafları vardır gençlerin, yeni moda şarkıları bilirler de çeteymiş düşmanlık bilmezler.

Erkekçe kavga ederler etseler bile.



Ne kadar çaresiz olsalar da bayram onlara sefa gelir hoş gelir.

Hala Yeşilçam filmlerini andıran mahallelerimiz vardır bizim.

Hayat onlara günlerini gösterirken bile öyle güzel gülerler ki gözlerinden yaş gelir.

Mutluluk Takvimi

Kötü düşüncelerini bir kağıda yaz çöpe at.

Şekerli gıdalara dikkat et.

Mesaj atma telefonda konuş.



İnsanın en güzel

Halidir sevmek

Hayat bize aşkı

Hediye eder

Kalbimiz hazırdır

Elvedalara

Her günahı kader

Üstlenir gider

Şarkılara düştü

Efkar dağıtmak

Galiba yeniden

Aşkla tanıştık

Ben anlatamadım

Lütfen sen anlat

Ey hayat söyle

Nerde kalmıştık.

Hakkı YALÇIN

Ne acıdır ki kin güden düşmanlık el veren dostluğu yendi.



Güzel günlerdi

Ne zaman bayram gelse çocukların kaybolan sevinçlerini hatırlarım.

Yeni bir pabuçla yatmanın nasıl bir duygu olduğunu onlara gösteremediğimiz için, hüzünlenirim.

Bizler yıldızların altında kutlardık bayramları. Kağıt gemilerle yollardık tebrik kartlarını.

İçi lokumlu mendillerin aslında alın terini silmek için verildiğini bilirdik.

Hiçbir yere sığdıramazdık hayallerimizi. Hayallerimiz de bizi yere göğe sığdıramazdı zaten!

Balonlarımız gibi.