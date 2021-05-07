RAMAZAN İMSAKİYE
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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 07 Mayıs 2021, Cuma

Bir insan

FUTBOLUN insan hayatında kapladığı yeri bilirim, insanların nasıl kışkırtıldığını da yıllardır izliyorum.
Durumu müsait hale getirdiler.
Çünkü serveti onuruyla ölçülen futbolcular devri kapandı, züppelik en itibarlı duruş haline geldi.
Sosyal medya mezbahaları da tıkır tıkır işlerken çocuklarımızı neler bekliyor neler.
Çünkü bir zamanlar tanıdığımız "o adamlar" yok artık.
*****
Bir adam tanırdım semt pazarlarına akşam çökünce ezik domatesleri toplardı, karşısına çocuk bile çıksa üstünü başını toplardı.
Kimseye boyun eğdiğini hatırlamam el etek öptüğünü de.
Kabadayılığa hizmet eden korkaklar için not düşerdi sohbet aralarında, "insanın başına ne gelirse eğilmekten gelir!" H H H
Bir adam tanırdım aklının duvarlarına yazardı isyanlarını, asaleti hiçbir şeye değişmedi.
Maçlara giderdi mahallenin çocuklarıyla. Takım tutmanın adaletle bağını öğretirdi, üzümünü yiyip bağını sormayanlara inat!
Elinin tersiyle iterdi haram kazancı, "şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmaz" derdi.
*****
Bir adam tanırdım başkasının çocuğu hastalansa kolundaki saatini satardı ilaç parasına, kimseyi satmazdı en dar gününde bile.
Bir demli çayla huzur bulurken herkese ısmarlardı.
Cebinde olmasa da gönlünden öderdi her şeyin bedelini.
"Bir çocuk denize düştüğünde yüzme bilmediği halde denize atlamayan adam değildir" derdi.
*****
Bir adam tanırdım yoksuldu ama gönlü gani adamdı.
Mithatpaşa Stadı'nda da maç izledi Vefa Stadı'nda da.
Ne harama tamah etti ne siyasete uşaklık etti.
Ramazanlarda mahallenin orta yerinde insanlık konulu sohbetler ederken görürdüm.
Kimseye kötülük ettiğini ağzından bir küfür çıktığını duymadım görmedim.
*****
Bir adam tanırdım meleklerin göğsünde öldü.
Yoksulluk içinde yaşadı da kimseye borçlu kalmadan dünyadan alacaklı gitti.
Eski zaman insanları böyle adamları tanır ve onların hikayesini bilir. Çünkü böyle adamların her dilde tanımı aynıdır; "insan!" İnsanlığın rütbesinin onur olduğunu bilen eski zaman insanı.
Yeni sistem papazı değil!

YENİ SANAT DALI!
Genç yaşta evlendirilmiş kadınlara bakıyorum, ekranlarda ne maceralar anlatıyorlar.
Cehaletin simgesi olan kocalarına bakıyorum, "çift boynuzlu hörgüç" konulu filmde oynadıklarını zannediyorlar.
Arsızlık aldı başını gitti.
İnsana itibar sağlayan böyle muhabbetler üstelik sanat haline getirildi ve kanıksandı.
Enayi zenginlerin nafakasını cebe indirip kendilerine "sanatçı süsü" veren sükseli kadınların ilham perileri de böyle olacaktır kuşkusuz.

Mutluluk Takvimi
Bahis oyunlarından uzak dur.
Çocuklara tasarrufu aşıla.
Nostaljik şarkı dinle.
Evinde egzersiz yap.

Yalnız kalırsın bir gün
Kalbine ateş düşer
Anılar yoklar seni
Heyecanlı bir telaşla
Yolun şehrime düşer

Geride kalanlara
Sen mi geç kaldın
Ben mi erken veda ettim
Bir hasret rüzgarında
Saçların alnına düşer

Bu şehirde
Seni hiç affetmeyen
Biri yaşıyor belki
Artık hüzün vaktidir
İçin için ağlamak
Bu defa sana düşer
Hakkı YALÇIN

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