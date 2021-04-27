Hamamböceği!

Allah rahmet eylesin müzik sanatçısı Kayahan'la yıllar önce bir söyleşim olmuştu da hamamböcekleriyle ilgili ilginç bir görüşte bulunmuştu.

"Eskiden hamamböcekleri siyahtı" demişti ve neden kahverengiye dönüştüğünü anlatmıştı.

"Amerika'dan gelen süt tozu kutularıyla böcekler evrim geçirdi ve kahverengi oldu." Sonradan düşündüm de Amerika'dan gelenler ne çok şeyi bozdu.

Savurgan ve bencil bir toplum olduk, kolay para kazanmanın yolları aralandı da her yol mubah sayıldı.

Toplumu bozmak için Amerikan tarzı paket programlar üretildi.

Amerikan özentiliği körüklendi gençliğin ruhu katledildi, televizyon dizileriyle geleneklere sekte vuruldu.



Amerika bir zamanlar ülkemize askeri yardım yapardı da içişlerimize müdahale etme hakkını da kendinde bulurdu.

1960'lı yıllarda ajanlarını ülkemize yerleştiren, 12 Eylül darbesinin temellerini atmak için nice soysuz eylemler düzenleyen ülkenin adıdır Amerika.

O dönem Ortadoğu'dan sorumlu Graham Fuller adlı ajan yıllar sonraki açıklamasında Türkiye'de güçlenen solu yok etmek için neler yaptıklarını açıklamıştı.

O kansızlar otel tepelerinden insanların üzerine kurşunlar yağdırırken ve bu ülkenin Amerikan uşakları da kendilerine zemin hazırlarken güzel insanlarımızı kaybettik.

Darbeden sonra askeri mahkemelerde kurulan darağaçları bile "made in USA" mühürlüydü ve Türkiye'yi 1980 yılında dizayn eden de Amerika'ydı.

Amerikan sisteminin ayakta kalmak için yapmayacağı soysuzluk yoktur, başkanlarını da aynı duyguyla seçerler.

O çok güvendiğimiz Obama bile İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamlarının iki hafta sonrasında konuşabilmişti.

Beklenen sayıda masum sivilin ölümünden sonra!



Yeni başkan Biden "soykırım" ifadesini kullandı da kim bilir hangi ahlaksız düşlerin peşinde koşuyor.

Soykırımlarıyla ve katliamlarıyla yaşıt olan Amerika ne zaman insan canından yana olmuş ki?

"Bu dünyada kan dökülmedik toprak bırakmayacağız" felsefesiyle ayakta durmaya çalışan dünyanın en vicdansız ülkesi şimdiye kadar insanlığın neresinde durmuş?

Demokrasi masallarıyla ülkeleri yerle bir etmiş, İsrail denince tuvalet kağıdı olmuş da bir kere olsun utanmış mı?



Medyada olsun siyasette olsun ülkemizdeki hamamböceklerine gelince, onlara paranın ucunu gösterin yeter!

Renk değiştirmek ne ki!

Din bile değiştirirler!

Mutluluk Takvimi

En çok istediğini değil gerekeni al.

Hapishaneye kitap gönder.

Öfkeni kontrol et.



Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN

Delikanlılık 1980 öncesindeki yerini mumla arasa bulamaz!

Görmemiş!

Dizi yıldızı bir kadının Mısırlı dangalak sevgilisi özel jet bulamayınca yolcu uçağını kapatmış da o kadın bundan gurur duymuş;

"ben çok değerliyim!" Kolay parayı herkes kazanıyor ama "ben değerliyim" demekle değer kazanılmıyor.

Görmemişlik ün kazanıyor!