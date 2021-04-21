Hayal ve umut

BURNUNU sildikten sonra cebe sokulan beyaz mendillerle, otomobillerden yola atılan kağıt mendiller arasındaki fark, geçmiş zamanla şimdiki zaman arasındaki insanlık kalitesinin belgesidir.

Sonradan görmeler çoğaldıkça vicdan ve zarafet azaldı.

En kullanışlı cümleler yalanlardan oluşurken, eski güzellikler şimdiki zamanın kötülüklerine kurban edildi.



Pandemi kurallarına uyulmaması bile yadırganmıyor artık.

Oysa bu virüse karşı her gün bir uçak dolusu insan kaybediyoruz.

Bilinçli toplum gerçeğinden uzak yaşadıkça, pandemiden ölenlerin suçu bile kadere yüklendikçe cehaletin virüsünü inkar mı edeceğiz?

Virüse karşı tek kişilik gösteri yapanlar için cesaretlerini gösterecekleri başka alanlar da mevcuttur.

Ne acıdır ki ruhlar betonlaştı, kötülük istiap haddini aştı ama hala getirisi bol.

O yüzden bu zalim zamanlarda hayaller ve umutlar arasında dolanıp duruyorum.

Elimde kalan Hayat dergilerinden 1960 yılında yayınlanmış bir ilan.

Başlık; "Hayali Can Efendi" Altında "şahsa özel hayaller kurulur hayatlara maceralar eklenir" yazılı bir not var.

Hayal kuran şahsın adına bir de telefon numarası bırakılmış; "mehtap vakitleri dahil aranabilir." Hayal kurmak için bir insana ihtiyaç duyulması bile ilginç.

Umut böyle bir şey, bazen mucize beklersiniz bazen de kendinizin düşünüp söyleyemediğinizi başkasından beklersiniz.

Kurduğum en güzel hayallerden biriydi. Diğer çocukların hayalleri gerçekleşsin diye bir avuç çocuğu gökyüzünde gece maçı yapmaya götürmüştüm.

Maçın hakemi bir kaplumbağaydı ve sırtındaki mumla geceyi aydınlatıyordu.

Gol olduğu zaman kaplumbağa hızla santraya koşuyor, bu görüntü de yeryüzüne yıldız kayması olarak yansıyordu.

Bütün amaç çocukların dileklerinin kabul olmasıydı.

Bahar geliyor kışlıkları kaldırmak üzereyiz ama bahar temizliği kadar, ruh ve akıl temizliğine de ihtiyaç var.

Her şeyden önemlisi vicdanlara!

Vicdanlı insanlar topluma ve insanlığa olan sadakatini hiçbir şartta saklamaz.

Ama kirli tencerelere uymak için yuvarlanan kapakları da hiçbir su paklamaz.

Mutluluk Takvimi

Lösemili çocuklar için bağış yap.

Hazırda yara bandı bulundur.

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.



Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN



Şiirleri martılar okuyor artık parsayı kargalar topluyor.

Cambaz

Çocukluğumuzda bir cambaz gelirdi mahalleye, mahalle ayağa kalkardı.

İnsanlar anlata anlata bitiremezdi o sahneleri.

Cambazın hünerini gösteren ipti ama cambaz aslında kendisini izleyenlerin sihrine sahipti.

Mahalleli yoksul ama onurluydu mahalleli kimsenin ekmeğine göz dikmezdi.

Şimdi ahlaksızlığın ipini koparan yeni düzen hokkabazları bunu asla anlayamaz.

Onların hiçbirinde insan sevgisi mevcut değil çünkü.