Tahlil sonucu!

TELEVIZYONDA bir belgesel izledim. İki kedi yavrusuna işkence yapıp popüler olan bir sapkını.

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra izlenme sayısı arttıkça sapkın katile dönüşen birini.

Her şeyden önemlisi videoyu paylaşanların bir katilin üretiminde kendi paylarını ve suç ortaklıklarını sorgulamasını.



Teknolojinin doğru kullanıldığı zaman ne kadar yararlı, kötülüğün sergilenmesinde nasıl tehlikeli boyutlara ulaştığını söylemeye gerek yok.

Bir zalimin iki yavru kediye işkence etmekle başlayan ve bir insanın kafasını kesecek kadar psikopat bir katile dönüşmesinin sırrı var.

Gecikmek ve hafife almak.

İnsani sorumluluğunu hissedip bir insandaki kötülük potansiyelinin nereye uzanacağı gören sorumlu vatandaşlık da bu belgeselde.

"Alt tarafı kedi" deyip meseleyi umursamayan sistem de.

Her türlü videonun yayınlanmasına izin veren sistemin iştahını görmezlikten gelmeyelim.

Teknolojide izlenen videoların reklam getirisi, insanların canlarının gitmesinden daha değerlidir.

O yüzden aykırı olmanın teknolojide getirisi çoktur, üstüne üstlük bir de ahlak sorunu varsa tutmayın gitsin.

Gelsin paralar gitsin canlar!

Hastalıklı insanların şöhret olma isteğine yol veren toplumlar kurban vermeye de mahkumdur.

Hastalıklı insanların sadece fiziksel temasla zarar verdiği düşünülmesin, onlar durdukları yerden işi bitiriyor.

Hem paralarını kazanıyor hem çocuklarımızı harcıyorlar.

Kendi halindeki insanların göremediği ilgiyi bu hastalıklı ve ahlaksız insanların görmesindeki sır;

"kötülük efendilikten caziptir." H H H

Sosyal medyada nice popüler hasta var. Ne yapıyorlar? Sanat mı emek işçiliği mi yaratıcılık mı?

Hayır! Bilinç altına hükmederken kendilerindeki mikrobu çocuklara enjekte ediyorlar.

İnsanların zaaflarından yararlanıp kendileri için kurulan sistemin kaymağını yiyorlar. Ne kadar şiddet ve edepsizlik o kadar çok izlenme oranı.

Merak etmeyin o ahlaksızlar çocukların beslenme çantalarına gerekeni koyuyor!

Kendilerini televizyon dizilerine emanet eden anneler de çocuklarının popüler hastalarla nasıl beslendiğinin farkında değil.

O anneler gündüzleri başını camlara yaslıyor, akşamları psikopat bir dizinin heyecanında gözyaşı döküyor.

Tahlil sonuçları az sonra!

Mutluluk Takvimi

Kurallara kesinlikle uy.

Ya kitap oku ya belgesel izle.

Aç insanı doyur.

Dostlarını ara.



Hazin bir öyküdür bu

Bendeki yarım hali

Deli bir aşktan kalan

Yalnızlık ihtilali

Yalancı baharların

Yaşanan anıların

Yeniden kavuşmanın

Kalmadı ihtimali

Bir mucize bekliyoruz

İkimiz de biliyoruz

Bazı yaralar kapanmaz

Ardımızdan bakakaldık

Ağlamaktan utanmadık

Aşk kimseyi utandırmaz

Hakkı YALÇIN

Hiçbir kuş teknolojiye uçmaz, nostaljiyi bırakıp da.

At yarışları

Futbol maçlarını keyifli izlerdim şimdi görev icabı zoraki izliyorum.

Ama canlı at yarışlarını keyifle izliyorum. Çünkü atların verdiği mücadele daha yürekli ve asil.

Futbolda ikiyüzlülük var, kaypaklık var ve oyun içinde oyun var.

At yarışlarında vefa var geçmişe sadakat var. Türkiye Jokey Kulübü atçılığa hizmet etmiş insanlarına bu vefayı her biçimde gösteriyor.

Atlara vurulan kamçılar da olmasa bu yarışlarda "cana gösterilen saygı" çok daha anlamlı olacak.

Her konuda duyarlı davranan Türkiye Jokey Kulübü'nün bu meseleye bir çözüm bulmasını ne çok isterdim.