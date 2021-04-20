Başakşehir karşısında hem psikolojik savaşı hem maçı kazanan Fenerbahçe'nin bu sonuçla şampiyonluk yolculuğunda yeni bir kapıyı araladığını kabul edelim.
Çünkü puan cetvelinin üst katında "yer değiştirme" seansları başladı.
***Liderlik kolay kayıpları kimsenin yanına bırakmaz, hele gelecek maçları da tedirgin eden bir futbol Beşiktaş'a hakim olmuşsa.
Ankaragücü karşısında tükenmişlik sendromu yaşayan bir Beşiktaş izledik.
Liderlikle arana soğukluk girdiği zaman kayıplar da kaçınılmaz olur.
Beşiktaş bugünlere kolay gelmediyse, puanları kolayca kaybetmeye hakkı olmadığını da bilmelidir. Yoksa olağanüstü zahmetle elde edilen liderlik üç hafta sonra uçup gider.
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Yabancı futbolcular denizde gösterişli yattır ama bizim gençlerimiz denizin ta kendisi.
Bir deniz kaç gemi eder kaç yat? Bazen bir maçta bunu öğretir hayat!
Yerli bir genç parladığı zaman futbol adına umutlanıyorum.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu etiketli yabancıların yokluğunda varlığını o kadar net biçimde gösterdi ki Göztepe maçıyla Galatasaray'da yeni bir milat başladı.
***Üst katlarda ve altta hedefe kilitli olmakla anahtarı düşürmek arasında bir yolculuk var.
Her şey sportmence olsun diyoruz, kapıyı sadece emek açsın istiyoruz ama eski güzelliklerin bu topraklarda hükmü yok.
Haksızlıkların film adamlarının "sürüsüne bereket" olduğu bir ülkede futbolun bilim adamına da ihtiyacı yok zaten!