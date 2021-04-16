Baki kalanlar!

KÖTÜ insanlara bağışlanmış bir hayattır bu dünya.

Bir insanın yüreği bu kadar kötülüğü depoluyorsa orada kötülük endüstrisi kurulmuş iyi insanları yok etmenin üretimi de başlamıştır.

Vicdan kurtarılmış bölgedir.

"Kader; garibanların ağlarını öreceğine çocuklara kazak örseydi keşke" diye yazdık da kimsenin ilgisini çekmedi.

"Para parayı çeker" dediler.

Yoksulluk baki kaldı.



Çocukluğumuzda "Tom Amca'nın Kulübesi" adlı bir kitap okumuştuk.

Büyüyünce Sam Amca'nın sömürgelerinin kanını nasıl emdiğini öğrendik.

"Amerikan başkanlarının bu dünyada yatacak yeri yok" dedik.

Yetmedi "Amerika'ya hizmet etmenin şeytanlığın nezdinde hatırı vardır da insanlık kitabında tek satırı yoktur" diye yazdık kimse okumadı.

"Amerika'yı güçlü kılan teknolojiye özentidir" dedik, "dahil olmadığın meseleye müdahil olma" dediler.

Sosyal medyada şiddetle beslenme kılavuzlarını onlar aldı.

Haksızlık baki kaldı.



Bir kaşık suda boğulan insanların akvaryumda balık olma ihtimaline dikkat çektim.

Bu konuda tez bile hazırladım ama kimsenin ilgisini çekmedi.

Gemisini kurtaran kaptanların posterlerini astılar boy boy.

"Her koyun kendi bacağından asılır" dediler.

Üstelik üstüme yürüdüler.

Bencillik baki kaldı.



İnsanların anası ağlarken birilerinin "tuzunun kuru" olması hiç şaşırtıcı gelmiyor bana.

Bizler tane tane yağan yağmurun altında ıslanırken yağmuru bile benzettiler!

"Ahmak ıslatan yağmur!" Böyle ahmaklıkla gurur duyarken suyun aktığı gibi baktık çocuklara.

Her taşın altından çıkan yılanları tatlı sözlerimiz bile deliğine sokamadı.

"Hançerler sırta saplanmak için icat edilmiştir" dediler İhanet baki kaldı.



Acele etmemize gerek yok zaten geç kaldık ve boşuna ağarttık saçlarımızı.

Biraz eski moda biraz da yaşayan ölü sayıldığımız için yeni dünya düzeninde yerimiz yok.

Onların yatacak yeri de çok, dünyayı toza dumana katacak gücü de!

Olsun, bizler bugün ölsek de yarın öderiz borçlarımızı.

Mutluluk Takvimi

Çift maske tak.

Kendi ellerinle iyilik yap.

Nostaljik filmler izle.

Diş fırçanı yenile.

Suyu boşa akıtma.



Vedalar geziniyor

Şehrin sokaklarında

Senin günahın vardır

Saçımın aklarında

Kaderime küserek

Usul usul yürürüm

Bir hayata karşılık

Ben bin defa ölürüm

Beklediğim yollardan

Hep bir yabancı çıkar

Hangi taşı kaldırsam

Altından acın çıkar

Mahşer günü gelsen de

Seni sevda bilirim

Gözlerinin önünde

Saygıyla eğilirim

Hakkı YALÇIN

Teknoloji bir elin öteki ele güvensizliği Eleştiriler karşılığını alamadığı zaman düşünce israfıdır!

Bakkal

Paranın canı cehenneme.

Süpermarketlerde kredi kartlarını kullanırken limiti yetersiz olanların paketlerini iade etmelerini isteyen kasiyerleri gördüğüm zaman.

Veresiye defterine borç yazdırdığında, "önemli değil paran olunca ödersin" diyen mahalle bakkallarını özlüyorum.

O bakkalların nezdinde geçmişin halden anlayan asil insanlarını.