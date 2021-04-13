Ramazan

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Sefalete uzaktan bakmanın insanlık kitabında yeri yoktur, açlık insanın ruhunda açılan en derin yaradır çünkü.

Bir tarafı görkemli zenginleri barındıran ülkenin, öte yanında hala çöplerdeki yiyeceklerle beslenen insanların varlığı hüküm sürüyorsa, komşusu aç yatarken tok yatmanın günahlarından arınmanın mevsimidir Ramazan.

Başkalarının acısını da hissetmenin duygu yoğunluğu, ilahi bir emirdir.

Pandemi engel değil, birbirimize yaklaşmadan da bölüşebiliriz sofraları.

Yeter ki isteyelim.

Mutluluk Takvimi

İyilik yaparken aracı kullanma.

Çocuklara ders veren masallar oku.

Mucizeye inan ama bel bağlama.

Bir dünya yarattı

İnsanlar için

Kalplerden kin değil

Sevgi bekledi

Mutluluğa doğru

Uzansın eller

Allah insanlara

Seviniz dedi

Kalplerden acıyı

Silip yeniden

Bir sevgi yumağı

Olup da birden

Çirkinmiş güzelmiş

Hiç düşünmeden

Allah insanlara

Seviniz dedi

Hakkı YALÇIN

Bazı anahtarlar kapıları açar bazıları geleceği kilitler.

Mehtap Ar

Mehtap Ar'ı magazin gazeteciliği yaptığım yıllarda tanımıştım.

Çok güzel bir yüreği vardı, insani ilişkilerinde öznesi vicdandı. Çok sevdiğim rahmetli annesi Aysel Gürel'in izlerini taşırdı. Ölümünü duyunca içim cız etti.

Mekanı cennet olsun.