Ama paranın az olduğu insanlığın çok olduğu yıllarda tertemizdi bu dünya!
Çocuklar Ramazan topu atılana kadar sokaklarda oynardı da insan onuruyla ve ekmekle bu kadar oynanmazdı.
***O yoksul mahallelere Ramazan'ın ilk günü birileri gelirdi.
Ellerindeki erzak dolu torbaları evlerin önüne bırakır ve usulca giderlerdi.
Ne siyaset yaparlardı ne hava atarlardı. Onların gönül zenginliği en anlamlı dilekle uğurlanırdı;
"Allah razı olsun."
***Davetsiz misafirlere bile "Tanrı misafiridir" deyip açılırdı kapılar.
"Nerelisin?" diye sorulmazdı kimseye çünkü havasından suyundan bu toprakların soyundan gelirdi yardımlaşma.
Şimdi pandemi var diye komşulara bile kapılar açılmıyor olabilir ama aç insanın halinden anlamanın bin türlü hali var.
İnsan elini uzatmak istediği zaman kapı nedir ki!
Yeter ki o yürek olsun.
***
İnsanlar ilahi duyguların güzelliğine sığınırdı, kötülüklerden ve hasetten uzak.
"Birimiz hepimiz için" duygusuna açılırdı kucaklar.
Pandemi birbirimize sarılmayı yasaklıyor olabilir ama istenirse uzaktan da kucaklanır insanlar.
Yeter ki o merhamet olsun.
***Ramazan nefsinden feragat etmenin kutsal günleridir.
Bedenin nadasa çekilmesi ve her şeyden önemlisi fırsatçılıktan vazgeçilmesidir.
Ama pandemi döneminde her ay fiyat etiketleriyle oynayan sinsi tüccarlık haram kazanca Ramazan'da mı ara verecek?
O hain tüccarlar yoksul insanların Ramazan'da pide bile yiyemediğinin hesabını mı yapacak?
***
Sefalete uzaktan bakmanın insanlık kitabında yeri yoktur, açlık insanın ruhunda açılan en derin yaradır çünkü.
Bir tarafı görkemli zenginleri barındıran ülkenin, öte yanında hala çöplerdeki yiyeceklerle beslenen insanların varlığı hüküm sürüyorsa, komşusu aç yatarken tok yatmanın günahlarından arınmanın mevsimidir Ramazan.
Başkalarının acısını da hissetmenin duygu yoğunluğu, ilahi bir emirdir.
Pandemi engel değil, birbirimize yaklaşmadan da bölüşebiliriz sofraları.
Yeter ki isteyelim.
Mutluluk Takvimi
İyilik yaparken aracı kullanma.
Çocuklara ders veren masallar oku.
Mucizeye inan ama bel bağlama.
Bir dünya yarattı
İnsanlar için
Kalplerden kin değil
Sevgi bekledi
Mutluluğa doğru
Uzansın eller
Allah insanlara
Seviniz dedi
Kalplerden acıyı
Silip yeniden
Bir sevgi yumağı
Olup da birden
Çirkinmiş güzelmiş
Hiç düşünmeden
Allah insanlara
Seviniz dedi
Hakkı YALÇIN
Bazı anahtarlar kapıları açar bazıları geleceği kilitler.
Mehtap Ar
Mehtap Ar'ı magazin gazeteciliği yaptığım yıllarda tanımıştım.
Çok güzel bir yüreği vardı, insani ilişkilerinde öznesi vicdandı. Çok sevdiğim rahmetli annesi Aysel Gürel'in izlerini taşırdı. Ölümünü duyunca içim cız etti.
Mekanı cennet olsun.