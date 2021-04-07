Takım hala yanlış bir sistemin uydusu gibi. Koca ilk yarıda Fenerbahçe adına bir tane pozisyon yok. Üstelik sahada küme düşmesi muhtemel bir Denizlispor gerçeği varken.
Oynamadan kazanmanın kitabını yazanlar sahada kendi bildiklerini okumayı sürdürsün.
Yoksul futbola zengin kazanç ne zaman yadırganmış ki kalite sorgulansın!
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya yenilmesi Fenerbahçe ve Galatasaray'a yeni şartlar oluşturdu.
Ama Beşiktaş'ın yenilme şartlarını da "kaygan zemin" oluşturdu.
Eldeki kısıtlı kadrodan Aboubakar ve Gezzal gibi iki önemli adamın eksilmesi takımın elden ayaktan kesilmesi demekti.
Buna iki maçlık Halil Umut Meler'i eklediğiniz zaman ortaya kaçınılmaz sonuç çıktı.
Her şey ayrıntılarda gizli.
Halil Umut Meler'in Beşiktaş- Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'a dokunmadığı pozisyonda Gezzal'a gösterdiği sarı kart, Gezzal'ı Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşürdü.
Aynı Umut Meler'in bir metre önündeki pozisyonda Kasımpaşalı Aytaç'ı ikinci sarıdan oyundan atmaması puan cetvelinin dizayn edildiği şüphesini aklımıza düşürdü.
Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu ülkede düdüklere mahsur kalmış bir gerçektir adalet.
Not: 'Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemiyoruz derneği' kurulduysa haberimiz olsun.
***Kazanmanın her yolunu hak sayanların ve nasıl olursa olsun şampiyonluk duygusunu bu topraklarda canlı tutanların öldürdüğü değerler değil mi bugünleri doğuran?
O yüzden her sezon sonu aynı şeyi haykırıyoruz.
"Şampiyonluğun tarihi alın teriyle yazılır hakemlerle değil."