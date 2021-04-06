Vicdan!

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O delikanlının cenazesi kalkarken bir arkadaşım "hayatın penceresine en son neyi yazdın?" diye sordu.

"Son kullanma tarihi gelecek olanlara not yazdım" dedim; "ölüm sizleri de kapıda bekliyor." Çünkü biliyorum ki insan yaşarken de çürür.

Hele yüreğinde vicdan taşımıyor da bu kadar kötülük taşıyorsa!

Mutluluk Takvimi!

Doğum gününde adına ağaç dik.

'Ben yaptım' de.

Kötü günde dostlarının yanında ol.



Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN



Bizler kuş seslerinden yanayız silah seslerinden değil.

Fırsatçılara!

Haber geldi, bu bahar yılanlar gömlek değiştirmeyecekmiş.

Dolar fırsatçılarının yaptıkları zamları protesto etmek için!

Yüzde yüz dana eti diye satılan ama içinden eşek eti ve kanatlı eti çıkan sucuk ve sosis markalarının sahiplerine sormaya bile gerek yok. Çünkü onların insanlığı yüzde 1 bile değil!