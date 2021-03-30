Kansız!

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Sonradan gelen bozuldu gitti, ben karşımda duran insana baktım gururla.

Çocukluğumun delikanlı mahallelerinden kalmış biri. Kimsenin ekmeğiyle oynamamış, çocuklarına bir lokma haram yedirmemiş, yere düşeni kaldırmış biri.

O benim arkadaşımdı.

Mercedes'ine binip giden "kansızı" ilk defa gördüm!

Mutluluk Takvimi

Bahar temizliği yap.

Kendini kolla.

Sahilde yürü.

Korna çalma.



Bu dünyanın adaleti

Yok arkadaş yok arkadaş

Dosttan gördük ihaneti

Çok arkadaş çok arkadaş

Saat gibi kurulduk da

İyi günde sorulduk da

Sırtımızdan vurulduk da

Ah demedik ah arkadaş

Kazdılar kuyumuzu

Sular geçti boyumuzu

Ömrümüzü kuzu kuzu

Biz yedirdik biz arkadaş

Hakkı Yalçın

Dürüstlüğün beyin ölümü gerçekleştiyse yaşayan sadece kötülüktür.



Delinin günlüğü

"Akıl hastanesinde doktorların beni akıllandıracak olan hapları yuttum.

Benim gördüklerimi doktorların görmediğini biliyorum.

Sipariş ettiğim kitapların listesini görünce deli oluyorlar.

Not: Delilerin ipiyle her zaman kuyuya inerim.