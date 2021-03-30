O iki kişinin uzun zamandır görüşmedikleri belliydi de altına son model Mercedes çeken, yıllardır onurlu yaşamın çilesini çeken adama konuyu açtı.
-Acayip işler yapıyorum adamlarımı da buldum.
-Nasıl adamlar?
-Gıda işinde yolunu bulan adamlar, ne mallar kakalıyoruz bir görsen!
-Kimlere kakalıyorsun?
-Herkese!
-Utanmadan bundan gurur duyuyorsun öyle mi?
- Parayı bul da nasıl bulursan bul be abi!
- Seninle iş yapanlar eminim ki senden daha namussuzdur.
-Nasıl konuşuyorsun be abi!
***
- Anlayacağın dilden konuşuyorum.
Onca insan onuruyla çalışırken bazıları evine ekmek götüremezken sen böyle kazandığın paradan gurur duyuyorsun öyle mi?
- Aynen öyle.
- 84 yaşındaki kadın çöplerden sebze ayıklıyor haberi okudun mu?
- Açlıktan kim ölmüş!
- Ölmeleri gerekmiyor doymaları ve doyurulmaları gerekiyor.
- Bu gariban edebiyatından hiç vazgeçmedin be abi, biraz kafayı değiştir çok eskilerde kaldın!
***Dik duran adam bu ilginç sohbetin arkasını bırakmadı.
- Peki sana çuvalla para kazandıranlara sen neler veriyorsun?
- Ben böyle adamların köpeği olurum be abi!
- Köpekleri bu işe karıştırma, köpekler senden de senin gibilerinin adamı olanlardan da bin kere değerlidir.
- Ne diyorsun be abi?
***Bir film sahnesi izliyordum. İnsan olmaktan utanmayan birine karşı insanlık sanatının yürekli bir temsilcisi vardı, cevapları kurşun gibi.
- Şunu diyorum, senin onursuzca kazandığın paraları köpeğin önüne atsan yemez. Sen kim bilir kimlerin hakkını yiyorsun ve bundan gurur duyuyorsun. Köpeklerin onuru bazı insanlarda yoktur.
- Ne yapacaktım yani?
- Adamlıktan bahsetmeyecektin.
- Ne diyorsun be abi!
- Beni tanırsın çocukluğumdan beri senin gibilere 'kansız' derim.
***
Sonradan gelen bozuldu gitti, ben karşımda duran insana baktım gururla.
Çocukluğumun delikanlı mahallelerinden kalmış biri. Kimsenin ekmeğiyle oynamamış, çocuklarına bir lokma haram yedirmemiş, yere düşeni kaldırmış biri.
O benim arkadaşımdı.
Mercedes'ine binip giden "kansızı" ilk defa gördüm!
Mutluluk Takvimi
Bahar temizliği yap.
Kendini kolla.
Sahilde yürü.
Korna çalma.
Bu dünyanın adaleti
Yok arkadaş yok arkadaş
Dosttan gördük ihaneti
Çok arkadaş çok arkadaş
Saat gibi kurulduk da
İyi günde sorulduk da
Sırtımızdan vurulduk da
Ah demedik ah arkadaş
Kazdılar kuyumuzu
Sular geçti boyumuzu
Ömrümüzü kuzu kuzu
Biz yedirdik biz arkadaş
Hakkı Yalçın
Dürüstlüğün beyin ölümü gerçekleştiyse yaşayan sadece kötülüktür.
Delinin günlüğü
"Akıl hastanesinde doktorların beni akıllandıracak olan hapları yuttum.
Benim gördüklerimi doktorların görmediğini biliyorum.
Sipariş ettiğim kitapların listesini görünce deli oluyorlar.
Not: Delilerin ipiyle her zaman kuyuya inerim.