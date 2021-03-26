Siyah ve mavi!

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Bizleri son olarak kaderimizin ağlarını toplarken görmüşler.

Merak etmesinler ölümü bile gözlerinden öperiz.

Mutluluk Takvimi

Yavrusuna sahip çıkan kediyi izle.

Çocuklara satranç öğret.

İndirimli satışları takip et.

Ricacı ol.

Birlikte yaşanan

Son harika yaz

Biraz Bodrum kalmış

Çeşme biraz

Unutmak istese de

Yürek bazen kıyamaz

Kenarda köşede

Kokun kalmıştır biraz

Bizde özeldir yeri

Kalbimizi çalanların

Yaşanan her şey için

Çok teşekkür ederim

Biliyorum bir daha

Bana dönmeyeceksin

Kabul etmesen bile

Senden özür dilerim

Hakkı YALÇIN

Eskiden şarkıların da bir anlamı vardı adamlığın da.



Çakalın günlüğü!

"Uyuşturucu piyasası çok hareketli.

Ot diye yutturduğum zehirli kimyasallar bile şu sıralar iyi para ediyor. Yaş küçüldükçe hacim büyüyor.

En sevdiğim şarkı 'gençlik başımda duman.' Bugün de malı götürdüm. Karıma yeni bir ev metresime yeni bir otomobil sözü verdim.

Şerefsizlik paylaşılır derneğine üye oldum, rozet taktılar!" Not: Sırtlanın kalbi sizin gibilerde yoktur.