Ama genç insanları kaybettiğimiz zaman acıyı katlamalı hissederiz.
Kurallar lağvedilirken, güzelim insanlarımızı kaybederken, çocukların ihtiyar olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz.
O yüzden onlara çocuk masalları anlatır güneşli günlerden bahsederiz.
***Siyasetle ilgimiz yoktur, kara kara düşünürken bile mavilerimiz vardır.
Yalanı sevmeyiz, aklını kullanmayı maharet sayanlara inat delilere hayranlığımız vardır.
Kaybettiğimiz zamanları güzelliklerle dolduracağımızı umut ederiz.
İnsanlık için yapılan tüm tanımların para için yapılmayan bütün güzelliklerle kardeş olduğunu biliriz.
Sosyal medyayla da ilgimiz yoktur hala postacılardan mektup bekleriz.
***Elimizle dokunamadığımız eşyalara bakarken, dilimizle kapattığımız mektup zarflar gelir gözlerimizin önüne. "Dünya ne kadar temizmiş" deriz, Hala maske takmayı reddedenlere "unutmayın ki çocuklarımızı sineklerden korumak için cibinlik koymaya benzemiyor bu mücadele" diye mesaj göndeririz.
***
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyenlere ne mal olduklarını söylemekten çekinmeyiz.
Düşenlere vurulurken, "insanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor?" diye içimiz içimizi yer.
Yangın olur biz yangına gideriz, nasılsa arayanımız soranımız yok, bakarsınız kim vurduya da gideriz.
***İnsanlık katında adaletsizliğin ve haksızlığın yükü ağırdır ama haram kazanmayı sanat sayanların vicdanları sağırdır.
Vicdan kimilerinin kara kutusudur kimilerinin para kutusu!
Kimsenin helalinden kazanılmış malında mülkünde gözümüz yoktur ama pandemi döneminde bile insanların kanını emenleri sözümüz çoktur.
Paranın değil ilahi duyguların özne olacağı bir dünya hayalimiz vardı güme gitti.
Alışkanlık işte, eski fotoğraflarda bile hala bıraktığımız yerdeyiz.
***
Bizleri son olarak kaderimizin ağlarını toplarken görmüşler.
Merak etmesinler ölümü bile gözlerinden öperiz.
Mutluluk Takvimi
Yavrusuna sahip çıkan kediyi izle.
Çocuklara satranç öğret.
İndirimli satışları takip et.
Ricacı ol.
Birlikte yaşanan
Son harika yaz
Biraz Bodrum kalmış
Çeşme biraz
Unutmak istese de
Yürek bazen kıyamaz
Kenarda köşede
Kokun kalmıştır biraz
Bizde özeldir yeri
Kalbimizi çalanların
Yaşanan her şey için
Çok teşekkür ederim
Biliyorum bir daha
Bana dönmeyeceksin
Kabul etmesen bile
Senden özür dilerim
Hakkı YALÇIN
Eskiden şarkıların da bir anlamı vardı adamlığın da.
Çakalın günlüğü!
"Uyuşturucu piyasası çok hareketli.
Ot diye yutturduğum zehirli kimyasallar bile şu sıralar iyi para ediyor. Yaş küçüldükçe hacim büyüyor.
En sevdiğim şarkı 'gençlik başımda duman.' Bugün de malı götürdüm. Karıma yeni bir ev metresime yeni bir otomobil sözü verdim.
Şerefsizlik paylaşılır derneğine üye oldum, rozet taktılar!" Not: Sırtlanın kalbi sizin gibilerde yoktur.