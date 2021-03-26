Şimdi futbolun devlerini dize getirirken değmeyin keyfimize.
Galibiyetin mürekkebi alın teridir, emektir.
Sıradanlığa sığınmakla özel olmak arasındaki tercihler futbolcunun toplumdaki yerini de de belirler kendi ruhundaki yerini de.
Hollanda karşısında formalarının içine sadece bedenlerini değil ruhlarını da koyan milli takımdaki futbolcularımızı yere göğe sığdıramıyoruz.
Posterleri duvarlara asıyoruz.
Ama yabancı bataklığına gömülen kulüp takımlarımızın futbolcu üretimine taş koyduğu bir ülkede, sevdasına baş koyan Şenol Güneş'e de "tüm zamanların en görkemli teknik adamı" mührünü basıyoruz.
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Avrupa Şampiyonası finalleri yetmez, gidilecek yeni bir yer var; Dünya Kupası finalleri.
Yenilen 2 golden sonra bile ritmi bozulmayan bir milli takımda Burak Yılmaz'ın geceye kattıklarını attıklarıyla topluyoruz.
Ondaki ustalığın tanımlanmasına gereken övgüleri gönderiyoruz.
Her futbolcunun verdiği mücadelenin hakkını alkışlarla verirken, Rusya ve Fransa'dan sonra Hollanda'yı "Güneş çarptı" diyoruz.
Gecenin ayazında!
***Bir kez daha gördük ki milli takımın sağlam temelleri var.
Doğaldır ki futbolda hep kazanmak yok ama kaybettiğimiz zamanlarda bile hayallerimiz fazla uzaklaşmış olmayacak.
Milli takımdaki yapılanmanın ve Şenol Güneş olgunluğunun kulüp takımları için de örnek olmasını diliyoruz.
Gerçekleri ve gençlerimizi gören varsa biraz!
Çünkü hepimiz biliyoruz ki yerli gençlere verilmeyen değer, yabancı bataklığına akıtılan borçlardan başka bir işe yaramaz.