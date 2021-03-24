Susuzluk!

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İnsanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kollayanlar varken, susuzluğun ve sorumsuzluğun da çözümü olacaktır kuşkusuz.

Şifre: Gözyaşı muslukları!

Mutluluk Takvimi

Kullandığın maskeyi sokağa atma.

Yaşlı insanlara saygılı davran.

Şiir kitabı oku.

Hasrete tek başına

Alışılmıyor

Kıymeti kaybetmeden

Anlaşılmıyor

Işıkları söndürüp

Saklanacaktım

Hapsedip gözyaşımı

Ağlamayacaktım

Meğer yağmurlar

Birikmiş gözlerimde

Tutuyla tutula

Dün gece

Sarıldım resmine

Oturup ağladım

Katıla katıla

Hakkı YALÇIN

Her aynanın günahı gördüğü yüzün kiriyle orantılıdır.

İşadamı günlüğü



"Pandemi nedeniyle kaç zamandır görüşemediğim dostlara bizim restoranda yemek verdim.

Bazıları domuz pirzolası yedi, bazılarının hala içi içini yiyor; 'şu dolar neden yeteri kadar yükselmedi?' diye.

Paralarımızı yurtdışına kaçırmak için yeni yollar arıyoruz.

Kaçırdığımız vergilerin yanında böyle eylemler acayip keyif veriyor bizlere." Not: Yakası kürklü namussuz zenginleri dün de sevmedik bugün de!