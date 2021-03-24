Ekranlarda susuzluk konulu söylemleri dinliyorum da susuzluktan daha önemli gerçek; vicdansızlar!
Tabiat anaya saygı göstermeyen ve birbirinin yüreğine su serpmeyen herkesin ödeyeceği bir bedel var.
O bedeli ödemeden suyun gönlünü alamazlar.
***Farz edin ki virüs yok, paralarından başka hiçbir şeyi olmayanları insanlığın bağış sergisine davet etseniz kaç kişi katılır?
Üç kişi bulamazsınız.
Diğerlerine neden katılmadıklarını sorduklarınızda sudan sebepleri hazırdır.
Bazıları için hayat; ekmek elden su gölden!
***Bir damla berrak suyu bir kova bulanık suya tercih edenleriz.
"Yere batsın" deriz, "bu dünyanın popülerliği de parası da." Milyon dolarları su gibi harcayanların muslukları yılan ıslıklarına benzer.
Biliriz ki ahlaksızlığın yazısı da birdir turası da.
***
Sahte dostlar ölü doğar, sahte dostlar üç kuruşluk çıkar uğruna bizi bir kaşık suda boğar.
***Bir bardak su uzattığınız biri suyu içmek yerine kirli parmaklarını uzatıp bardağı taşırır ya sabırlar da öyle taşar!
Onurlu insanlar haksızlığa karşı öfkelerini büyütürken, merak ediyorum bazıları suya sabuna dokunmadan nasıl yaşar?
***Geleceğin dünyasında kuraklık tehlikesi kadar müjdeli haberler de var.
2050 yılında evlerde her şey otomatik olacak.
Evin erkeği özel bir sistem sayesinde sabahları eşi duymadan uyanacak. İşine otomatik otomobilinde poker oynayarak gidecek.
Ayrıca yağmurda ıslanmamak için görünmeyen elektronik şemsiyeler var, bir de sonsuz hayat masalı.
Yeme de yanında yat!
Oysa suya taş attığınız zaman halkalar oluşsa da birkaç saniye sonra su eski halini alır.
Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir.
Hayalleri sulandırmadan!
***
İnsanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kollayanlar varken, susuzluğun ve sorumsuzluğun da çözümü olacaktır kuşkusuz.
Şifre: Gözyaşı muslukları!
Mutluluk Takvimi
Kullandığın maskeyi sokağa atma.
Yaşlı insanlara saygılı davran.
Şiir kitabı oku.
Hasrete tek başına
Alışılmıyor
Kıymeti kaybetmeden
Anlaşılmıyor
Işıkları söndürüp
Saklanacaktım
Hapsedip gözyaşımı
Ağlamayacaktım
Meğer yağmurlar
Birikmiş gözlerimde
Tutuyla tutula
Dün gece
Sarıldım resmine
Oturup ağladım
Katıla katıla
Hakkı YALÇIN
Her aynanın günahı gördüğü yüzün kiriyle orantılıdır.
İşadamı günlüğü
"Pandemi nedeniyle kaç zamandır görüşemediğim dostlara bizim restoranda yemek verdim.
Bazıları domuz pirzolası yedi, bazılarının hala içi içini yiyor; 'şu dolar neden yeteri kadar yükselmedi?' diye.
Paralarımızı yurtdışına kaçırmak için yeni yollar arıyoruz.
Kaçırdığımız vergilerin yanında böyle eylemler acayip keyif veriyor bizlere." Not: Yakası kürklü namussuz zenginleri dün de sevmedik bugün de!