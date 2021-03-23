Erol Bulut'un son çeyrekteki hamleleri beraberliği kurtarırken, kupa yorgunu bir takımda yapılması gereken değişikleri yapmamak Sergen Yalçın'ın beraberlik hediyesidir.
Ama sezon başından beri takımına hala futbol oynatamayan Erol Bulut'a karşı, böylesine kısıtlı imkanlarla yaratılan Beşiktaş gerçeği de Sergen Yalçın mucizesidir.
Sonuç olarak pazar günkü derbide ne yaptıysa Beşiktaş yaptı.
Hem rakibe hem kendine.
Not: iyi takımlar 15 dakika kötü oynadıkları zaman dikkat çeker, kötü takımlar 15 dakika iyi oynadıkları zaman.
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Rizespor ligin en az gol yiyen takımına İstanbul'da 4 gol birden attı ama Fatih Terim maçtan sonra pozisyon vermemekten bahsetti, ince ince göndermeler yaptı.
Yapması gereken tek şey vardı, "sahamızda bize 4 gol atan Rizespor'u tebrik ediyorum." Ama bu ülkede sistem belli.
Sahasında 4 gol yemenin günahlarını birilerine yüklemek ne kadar kolaysa, rakibin elini sıkmak o kadar zordur.O yüzden saygılarımızı herkese sunamıyoruz.
***Derbideki beraberlikten sonra ince ince şampiyonluk hesapları yapılıyor da nasıl bir düzende yaşadığımız unutuluyor.
Paranın özne olduğu düzende kimin şampiyon olması "gerektiği" gerçeği vardır, adaletli toplumlarda hak ederek kazanmak gerçeği.
Düello ederken bile on adım atmadan geri dönenleri gördük.
Hakemlerden toplanmış haraçların şampiyonluk araçlarına konduğunu da unutmadık!
Düğmeyle ilik.
Şoför de hakemdi üstelik.
***Vicdanınız izinde değilse yollara neler döşendiğini bu haftadan itibaren yakından seyredin, her şeyi görebilirsiniz.
Nasılsa maskeniz yüzünüzde!
Gözünüzde değil.