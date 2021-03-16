Yine erkek cinayeti.
Erkeklerin güçlerini kadınları öldürerek gösterdiği bir ülkede, erkeklik eli silah tutan ve o silahı kadınlara yönelten canlıların en zavallı eylemidir desem ne yazar.
Genç kadının cenazesi kalkarken bir vatandaş girdiği bakkal dükkanında isyanını bakkal sahibiyle paylaşmak istedi.
Bakkalın verdiği cevaba bakın, "o karı adamı karısından boşattı ölümü hak etti." Bundan daha vicdansız bir savunma olabilir mi?
***Vicdan terazisinde bir kıl bile ağırdır da kadınların öldürülmesi için soysuz bir gerekçe bulan o bakkalın terazisinde bir gram insanlık mevcut mudur?
Böyle erkeklerin gittikçe çoğalmasının gelecek cinayetlerin anonsu olduğunu söylesek ne yazar!
Katledilen bir kadını tarif ederken "o karı" diye bahseden bir zalimden insanlık olarak ne bekleyebilirsiniz?
Onun da yakın gelecekte bir kadını katletme ihtimalinden başka!
***
Bir erkek ölüye bile saygı göstermiyorsa dünyadaki en vahşi canlıdır.
Bir erkek kadınları öldüren erkeklerin tarafını tutuyorsa o erkeğin insanlıkla zaten ilgisi yoktur.
Birbirlerine erkeklik gösterisi yaparken "etek giymeyi" en aşağılayıcı eylem olarak görenler, keşke etek giyenler kadar haysiyetli olabilse.
Çünkü biliyorlar ki öldürdükleri kadınlardaki yürek kendilerinde yoktur.
***Yılanlar gömleklerini değiştirseler de desenleri değiştirmezler.
Kadınları öldürenler kadar bu bakkal gibi düşünenleri de hesaba katmak gerekiyor, onlar tetikte bekliyor çünkü.
Onların zulada bıçakları, pompalı tüfekleri var. "İhtiyaç halinde kullanabilirsiniz" yazılı el ilanları var.
"Erkeklik öldü" desek ne yazar.
Varlığı fark edilmeyen güzelliklerin yokluğu da herkesi ilgilendirmiyor zaten!
***Kadınlardaki mertlik oranı erkeklerin çok ötesindedir, aksini iddia edenler için delillerimiz çoktur.
O yüzden erkekler kadınlara yetişemedikleri için genellikle kadınları sırtlarından vururlar.
Eğer ellerinde pompalı tüfek varsa o tüfeğin yarattığı hasarı görmek için de göğüslerinden vururlar.
Kullandıkları silahlar onlardaki erkekliğin yedek parçasıdır.
İşledikleri cinayetler de kendilerine benzeyen erkeklerin gururunun parçasıdır.
***Yaşamaktan yanayız yaşatmaktan, cana duyulan saygıdan.
Kadınlardan yanayız o yüzden geri çekilmek yok.
Üzerine üzerine yürümek varken kansızlığın ve vicdansızlığın!