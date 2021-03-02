Televizyonların verdiklerini kabul ederek kendimizi kaybettik.
Hasar büyük!
Televizyonlar renkli olabilir ama hayat kapkara!
***Radyo dantel işlemeli mendildi içinde lokum saklı.
Televizyon kağıt mendil, burnunu silenlerin sokağa attığı.
Radyo saz semaisiydi, unutulmayan masallar karanfilli cümleler.
Televizyon geleneklerin üzerine doğrultulmuş içi dolu silah.
Radyo kekik kokardı, televizyon ucuz parfüm!
Radyo büyüklerin elini öper küçüklerin saçını okşardı.
Televizyon linç çetelerinin sırtını sıvazlıyor.
***
Radyo sokak çeşmesiydi toplumu beslerdi.
Televizyon para musluğu değerleri kafesliyor.
Radyo ilkyardım çantasıydı, televizyon kan vahşet.
Radyo kahramandı.
Televizyon soytarı.
Radyo çocukların nasıl büyütüleceğini öğretirdi televizyon nasıl öldürüleceğini krokilerle gösteriyor.
Radyo duaya açılan ellerdi, televizyon nefrete açılan diller.
Radyoda yemek yenirken en fazla çatal kaşık sesleri duyulurdu arkası yarınlarda, televizyonlar beleş yemeği görünce domuz gibi yiyenlerin ağızlarının şapırtısı!
Radyo hayata başka pencereler açardı, televizyon komşuluk kapılarını bile kapattı.
***Radyo birbirini seven çocuk bahçesiydi, televizyon toplumun ruhunu bozmanın çirkin lehçesi.
Radyo buğdaydan ekmek yapardı, televizyon pireyi deve yapıyor.
Radyo bir gitarın telindeki sızıydı, televizyon paranın üzerindeki yazı.
Radyoda konuşan insanların yüzünü görmek için can atardık, televizyondakilerin şeytan görsün yüzünü.
Radyo "senden sonraki insana elini uzat" derdi, televizyon "benden sonrası tufan!" Radyo hukuk zenginiydi televizyon zengin hukuku.
Radyo kıt kanaat işini yürütürdü, televizyon saman altından su yürütüyor.
***Radyo gerçek haberleri duyururdu, televizyon sağır duymaz uydurur.
Radyo yol gösteren kaptandı televizyon kara korsan!
Radyo işçi tulumuydu televizyon smokin.
Radyo garibanların filtresiz sigarasıydı televizyon uyuşturucu sofrası.
Radyo masumken bile özür dileyen zarif insandı, televizyon suçluyken bile gücünü gösteren zorba!
Radyo fabrika kızıydı.
Televizyon zengin erkeklerden nafaka almak için çırpınan tek gecelik gelin!
***Not: Çocukluğumda "bu televizyonlar sizlerin aptal olmanızı istiyor" diyerek bizleri uyaran lise öğretmenimi hala saygıyla anarım.