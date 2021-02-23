Fenerbahçe'nin ligde hedefi nedir? İpi göğüslemek mi yoksa o ipin boynuna dolanmasına seyirci kalmak mı?
Bunun cevabını da kaliteli futbolun yokluğunu Erol Bulut'un varlığına armağan edenler versin!
***Düşündüm de ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında Başakşehir'i linç eden hakem Bahattin Şimşek, 3 puanı Fenerbahçe'ye verirken Erol Bulut'un sallanan koltuğuna çivi çakmasaydı Erol Bulut maçtan sonra yolcu edilmişti.
Fenerbahçe 3 puanı kaybederdi ama kendini kazanırdı.
O yüzden Göztepe maçı kimseyi şaşırtmasın. Adaletin ne zaman ziyarete geleceği olmaz, hele adaletsizliğe alkış tutulduysa!
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Bence haftanın en önemli iki fotoğrafı vardı biri kaleci Muslera, diğeri Trabzonspor kalesinde duran 18 yaşındaki Kağan!
Muslera bir kalecinin gerektiğinde rakibin karşısına tek başına dikilecek kadar özel olduğunu gösterdi.
Benim için Muslera serveti onuruyla ölçülen adamların başında geliyor.
Abdullah Avcı'nın 18 yaşındaki Kağan'ı gözünü kırpmadan kaleye koyması ve Kağan'ın o kalede "adam gibi durması" bir açıklama gerektiriyor.
Bu da Abdullah Avcı ve futbolcuları arasındaki bağ. O bağın karşılığı güven, cesaret ve sadakat.
***Alt tarafı futboldur bizim için üst tarafı insanlık.
Alt tarafı şampiyonluktur üst tarafında ne ararsanız var.
Biliriz ki yüreği zengin adamların dostları var, cebi zengin olanların goygoycuları.
Ama unutulmasın ki her şeyin geri dönüşümü var, hele inat edilen yanlışların!