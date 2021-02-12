Nar yürekli olmaktır dara düştüğünde bile.
Aşkın karşısında boynu kıldan ince olmayanın ipiyle kuyuya inilmez.
***Aşk kendine kilitlendiğinde anahtarı paspasın altında bırakmak.
Kurabiye tarifine sevdiğini katmak, üç günlük hasrette bile kıyameti koparmaktır.
***Aşk ayrılıkla telafi edilemeyecek kadar derin bir kayıptır ama ilanlarla aranmaz.
Ateşin keşfinden sonraki en büyük yangındır aşk, değeri kül olduktan sonra anlaşılır!
Oysa bütün mesele hem kül hem Anka olmaktır.
***Aşk sözünü geri almaya gittiğinde gözlerini alamamak, bütün ihtimallerin bittiği yerde yeniden başlamak.
Harbiden hüngür hüngür ağlamaktır.
***Aşk insanın yüzündeki kırışıkları düzelten ütüdür, gerektiğinde deli gömleğini giyip hiç çıkarmamak.
Günah aklın ürünüdür aşk kalbin ama aşkı kimse suçlayamaz!
***
Aşk dağ gibi adamın dizlerinin üzerine çökmesi, Alzheimer olsanız bile unutamayacağınız ismin ta kendisidir.
Aşk sadece gözlerin yaşlanması değil birlikte yaşlanmaktır.
Aynı kaderi yazmak aynı diş fırçasını birlikte kullanmaktır.
***Aşk dünyanın bütün sabahlarına iki kişilik bilet almak, sevdiğini ölümden sonraki hayata çağırmaktır.
Aşk, Kafka'yı okumayı sever, televizyon dizilerini de izlemez, insanların kanını emen yarışmaları da.
Ama sokakta aşk şarkıları söyleyen onurlu şarkıcıları bütün gün dinler, tiyatro biletleri için ayazda kuyruğa girer.
***Güneşe şapka çıkaran gölgedir aşk, ölüme meydan okuyan bilge!
Kırk kapıda dilenmek, gerektiğinde bin dereden su getirmektir.
Her gün duacı olduğu insana ayrıldıktan sonra davacı olmamaktır.
***Titanic orkestrasıdır aşk, ölümüne halay çekmek.
Dönülmez akşamın ufkunda bir karıncanın sırtında nehri geçebilmek.
Aşkta bir tek şey için pişmanlık duyabilirsiniz; yaşadıklarınız için değil yaşayamadıklarınız için.
***
Sevgililer Günü'ndeki gösteriye ihtiyaç duymayacak kadar derin bir duygudur aşk.
Gönül kuşunun kırıntılarla doymasıdır aşk, sevgiyi kazıklamak isteyen tüccarların oyuncağı değil.
İnsan olan cebinde taşıdıklarına değil, göğsünün sol yanında ne taşıdığına bakar.
***Pazar gününün mesajını şimdiden yazıyorum.
Bütün zamanların kaptanıdır sevgi.
Her şeyin yakıp yıkıldığı bir dünyada ne yapsalar aşkı öldüremezler.
Gerçek aşk kiminleyse günleri kutlu olsun ama Sevgililer Günü'nü laf olsun diye kutlayan varsa. Aşkolsun!