Cep telefonlarının keşfedilmesi sıradan bir galibiyet sayılabilir ama ruhlardaki zehir ve insanların hayatıyla oynamayı "güç zannedenlerin" çoğalması kötülüğün zaferidir.
Ne yazık ki zalimliğin gücü hala anlaşılmıyor.
Kimse sükseli cep telefonlarına güvenmesin, aranan insanlığa ulaşılmıyor.
***Sabahları işsiz ve umutsuz kalkan insanları hatırlatmaya kalksam, çocuğuna süt alamayan annelerin olduğunu söylesem üzerime yürür yeni moda! "Bırak lan bu yoksul edebiyatını!" Zengin edebiyatı malı götürmektedir o sıra! Altlarında lüks cipler, üstlerinde marka ceketler ve şöhretli kadınlarla bir gecelik ilişkinin bedeli olarak ödenen nafakalar.
Bizim eski modamızda bütün aşklar tatlı başlardı da parayla saadet olmazdı.
***
Bizler şimdiki zamanın eski haliyiz. Gençlerin halinden anlarız, sokağa çıkmaları yasak olsa da yaşlı insanlara gözümüz gibi bakarız hala.
Hayat dersinde çocuklar için parmak kaldırırız.
Şimdiki zamanın kirli pençelerinin yanında bizim çocuksu anonslarımızın hükmü yok sayılırken bizler de dip not düşeriz.
"Sorumsuzluğun tarihine kayıtlıdır; harcanan çocuklar!"
***Yerde bulduğum bir gazete sayfasını okuyabilmek için çömeldiğim yılları hatırlıyorum.
Meslek haysiyetinin her şeyin önüne geçtiği güzelim yılları.
Bir daha söylüyorum;
"namuslu bir gazetecinin milyon doları olamaz. Varsa her şeyini satmıştır her şeyini!" Hala eski zamanların terini siliyorum da kağıt mendillerden nefret ediyorum.
Hala Cem Karaca dinliyorum, Barış Manço, Fikret Kızılok, Marc Aryan.
Hala çocukluk arkadaşlarımın hatırını soruyor, göz kulak oluyorum mahalledeki çocuklara.
"Küfür kıyamet dizilerle yeni bir pazarlama sistemi icat edenler sokak çetelerinin kurucu üyeleridir" diye haykırıyorum.
"Korkacak bir şey yok" diyenler yeni modaysa, "bir çocuk bir mahalleyi cehenneme çevirecektir" diyen bizim gibiler eski moda kalsın.
***Çocukların gözlerinden çalınan umutlardan bahsediyoruz, harcanan hayatlardan.
Metrekareye uyuşturucu kullanan kaç çocuk düşüyor?
Kim bilir kaç çocuk taciz edilme korkusuyla yaşıyor?
Bunların hesabını yeni moda uzmanları yapsın.
***Yeni modanın façası bile pantolondaki düdük paça!
Varsa yoksa para ve kalleşlik, varsa yoksa kötülük!
Çünkü sistem öyle işliyor.
Hayatlarını koltuk altına sığınmakla geçinenler için insanlık onurunun ne hükmü olabilir ki!
O yüzden yeni moda ne sırtlana karşı ne domuza!
Oysa bizim eski modamızda yaşamak er niyetineydi, namussuzluğun her niyetine karşı omuz omuza.