Bir maçı hakemle kazanmanın haksız gerekçesi; transferde harcanan milyonların yan etkisi.
Paranın karşısında diz çökmeyen kaldı mı? Bir futbol zevkimiz vardı onu da eller aldı.
Hakem ve adalet birbirine düşmansa haksızlık ödüldür, sahaların ortası da düdük mezarlığı.
***Ne güzel sözdü o; "n'aber?" Arkası da güzeldi; "iyilik senden n'aber?" Haberleri gözlerinizle okuyacaksınız, vicdanınız müsaitse.
Hatayspor'un Fenerbahçe maçında penaltısı verilmemiş de kimin umurunda?
Talihiyle maç kazanmayı ilke edinmiş olan Erol Bulut için hakkı olmayanı reddetmek mümkün mü?
Beşiktaş'ın Antalya maçının sonucunu hakem Alper Ulusoy belirledi.
Veysel Sarı'ya ucuz bir sarı karttan kırmızı, rakibinin gözünü morartan Josef de Souza için kırmızı kart cepte.
Sergen'in maç sonu açıklamaları da bir felaket!
VAR sistemi sadece büyüklerin çıkarına uygun olduğu için adalete gerek YOK!
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Galatasaray'ın Başakşehir karşısında kazandığı penaltılarla Demba ba'ya verilmeyen penaltı arasında dağlar kadar fark var.
Galatasaraylı Marcao'nun sahadan atılmaması da gecenin bonusu.
Arda Kardeşler bütün detayları düşünmüştü, çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle maçı var.
Böyle bir hakemi de ancak Fatih Terim tebrik edebilirdi ve öyle oldu.
Arda Kardeşler gibi hakemler, hakkı olmayana el uzatanlar için var zaten!
***Hafta sonu derbi var. Eskiden kazanmak için idmanlarda taktik çalışmaları yapılırdı şimdi saha dışı çalışmaları çok önemli.
Her şeye hazır olun.
Hakemler yeni teoriler geliştirirken, futbol medyası korkularına uşaklık ederken ve her takım adalet değil ganimet isterken, kendilerini sabit fikirlere kilitlemiş olanlara "anahtar cümleler" kurmanın alemi yok.
Çünkü bu ülkede kötülüğün ve haksızlığın kapıları ardına kadar açık.