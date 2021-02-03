Müzik emekçileri

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Şarkı çalmakla emek çalmak arasındaki farkı hissedemeyenlerin, emekten adaletten ve sanattan bahsetmeye hakları yoktur.

Bizlere düşen de intihar eden müzisyenlerin yasını tutmak ve her türlü şartta mücadelesini sürdüren emekçilerin tarafını tutmaktır.

Mutluluk Takvimi

Bugünü dün kadar kolay harcama.

Şarkı söyle sesini kaydet.

Sokakta basket at.

Meyveli çay iç.

Korna çalma.



Gurbet biraz sana benzer

Hasret biraz bana

Kayıtlandım

Acıların nüfusuna

Nefret biraz sana benzer

Şefkat biraz bana

Tutuklandım

Senden kalan anılara

Göğsüme saplanmış

Hasret bıçağı

Sanma ki rüzgara

Karışacağım

Ben aşktan yaralı

Sevda kaçağı

Asla teslim olmam

Savaşacağım

Hakkı YALÇIN

Kendini satan şerefsizi satın almak daha büyük şerefsizliktir.

ŞİMDİKİ ZAMAN



Eski bir bakır ustasını bir yorgancıyı, mobilya oymacısını şimdiki zamanda bulmak tabii ki zor.

Mektupların yerini alan bilgisayarları ve cep telefonlarını gelişen dünyaya çok görmeyelim.

Ama duygular bu denli kirli olmamalıydı.

Bu kadar kolay teslim olmamalıydı insanlık.

Yalana, paraya ve kötülüğe!