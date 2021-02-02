"Sonuçta tecrübeyle gençliğin harmanlandığı bir takım ortaya çıktı. Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım hem de birinciliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz." Ben de not defterimdeki satırları paylaşmak istedim.
"18 transferi şampiyonluk için gerekçe gösteren Fenerbahçe'nin önce Mesut Özil ardından İrfan Kahveci transferlerinin akıl almaz maliyeti Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk uğruna kurban edilmesinin yolculuğudur!"
***Ne yani Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesiyle lider olan bir takımın her hakkı mahfuz mu?
Hala gerçek anlamda futbol oynayamayan ve talihiyle kazanan Fenerbahçe'yi gördükten sonra sormam gereken bir soru daha var.
"Fenerbahçe şapkadan çıkmayan tavşanı transfer etmeyi de düşünüyor mu acaba?" Not: Büyük kulüplerin borcu 15 milyar lirayı aştı.
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Beşiktaş'ın yokluk içindeki harika yolculuğuna duyduğum saygıyı Trabzonspor için de duyuyorum. Bu takımın seçmeli dersi; kazanmak.
Sezon başındaki imkansızlıklardan taş gibi bir takım yaratmanın alkışları da Abdullah Avcı'ya ait. Kimse bulunduğu yere kolay gelmiyor çünkü.
Sergen Yalçın'ı da kimse eleştirmesin.
Bazen kazanmaktan yorulur takımlar bazen de kendilerinden daha yürekli mücadele edenlere karşı koyamaz.
***Ligin ikinci yarısında çok şeyler göreceğiz, sezon sonuna da doğru hakemlerin rol değişiminin sonuçlara nasıl etki edeceğini de birlikte seyredeceğiz.
Biz Serkan Çınar'lar, Ümit Öztürk'ler, Bahattin Şimşek'ler gördük.
Hiçbir zaman yapılan haksızlıklardan utanmadı futbol, hakemlerden haracını toplarken yüzü kızaran teknik adamı ve başkanı da bu topraklarda görmedik henüz!
O yüzden kıytırık bir şampiyonluk uğruna bu kadar "paralanmaya" gerek yok.