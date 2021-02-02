Nasılsa şerefsizliği "fazla kaçırmanın" sakıncası yok.
Kansız tüccarlar halkın sağlığıyla oynadıkları yetmezmiş gibi etiketlerle de oynuyorlar.
Ürünlerin fiyatlarını kendi keyiflerine göre belirliyorlar ve her ay birkaç adım ilerliyorlar.
Parayla güçlenen hukukun kuyruğunu bile kesemedik bunların yolunu nasıl keseceğiz?
***Ahlaksız paranın kendine has bir dili, kendine göre düşünce gücü vardır.
Kendisinden daha kirli ellerle tokalaşmayı sever.
Yolları açıktır ama tek başına yolculuk etmekten ürker o yüzden ya zehirli ürünlerini taşıyan birilerini alır yanına ya kullanım süresi bitmiş bebek mamalarını bile pazarlayanları.
O haksız kazancın neyi temsil ettiklerini bilirler Çünkü ahlaksız para ahlaksızların gururlu apoletidir.
***
Kolay para kazanmanın kuluçkasına yatanların horozları bile yumurtlar!
Ama günü gelince onlar birbirlerinin sırrını da yumurtlar.
Ahlaksız parasıyla caka satan ünlü bir züppe, ilişki yaşadığı dizi yıldızlarından birine sormuştu.
"Aynı zamanda hem bu kadar güzel hem de bu kadar salak olmanı anlayamıyorum." Dizi yıldızının cevabını daha önce de yazmıştım.
"Allah senin gibilerinin parasını yemem için beni güzel yarattı, senin gibi ciğeri beş para etmez bir adamla birlikte olabilecek kadar da salak yarattı!"
***O yüzden böyle züppelerin pozlarını izleyince insanın midesi bulanıyor.
Biz buna ruhani öç diyoruz.
Paranın can alıcı bir cazibesi var diyorlar ya günü gelince ahlaksız parayla caka satanların da eli ayağı birbirine dolanıyor.
Buna da ilahi güç diyoruz.