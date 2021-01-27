O zamanlar da şerefsiz kazanç vardı ama yoksulluğun onurunu bu kadar kolay yenemezdi.
Gençliğimde limuzini filmlerde gördüm de gezdiğimiz sokaklarda görmedim.
Çocukluğumda vapurlarda ikinci mevkii biletle yatılı okula yolculuk etmeyi gördüm.
Sınıf ayrımı bu kadarla kalabilseydi keşke.
***Haksızlık edemem, bugün sisteme egemen olan zengin hukuku dün de vardı.
Hayyam'ın dörtlüğü geçmiş yılların düzenini işaret eder.
"Felek ne cömert şu aşağılık insanlara Han hamam dolap değirmen hep onlara Kendini satmayan adama ekmek yok Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya"
***
Cüzdanından para yerine kağıt parçaları çıkmıştı da bunun sırrını babası açıklamıştı.
"Parası olmadığı için içi dolu görünsün diye cüzdanına kağıt parçaları koyardı." O zamanlar yazdığım satırlar önümde duruyor.
"Parası olduğu için adam yerine koyulanlara karşılık, böyle bir polis memurunu gönlünüzün neresine koyarsınız?"
***1970'li yıllarda Adanalı Cabbar'ın at arabasının atını ezerek öldüren Mercedesli sürücünün nasıl korunduğunu izlediğimiz filmler şahittir.
Bundan üç yıl önce alkollü kullandığı Porsche marka otomobiliyle polis memurunu öldürüp sokaklarda fink atan şimdiki zaman züppelerini de gördük.
Müzik emekçilerinin hakkını yiyerek lüks ciplere, özel uçaklara binenleri koruyan zengin hukuk emekçileri hiçe sayıyor!
***
Dün de çoktu haksızlıklar peki bugün niye ortadan kaldırılmadı?
Niye hep parası olan kazanıyor?
Allah aşkına, meslek aşkına ne zaman gerçek adalet bu topraklarda "buradayım" diye haykıracak?
O sesi ne zaman duyacağız?
Arkası sağlam zenginlerin kahkaha seslerini duymaktan bıktık çünkü.
Mutluluk Takvimi
Güne gülerek başla.
Beğendiğin kitabı başkasına öner.
Yaz için güzel hayaller kur.
Temiz hava al.
Bana durup durup
Anadolu kokan
Hikayeler anlatmayın
Beni böyle her gece
Türkülerle ağlatmayın
Gurbette bir anam var
Kapanmayan yaram var
Bu şehirde kavgam var
Yarama tuz basmayın
Kurşuna dizilir
Tüm hayallerim
Hayat pazarında
Bir dilenciyim
Yaşıyor sanmayın
Yaşamıyorum
Büyük şehirlerin
Ölmüş genciyim
Hakkı YALÇIN
Bir kurdun kuzuya duyduğu merhameti, insan insana duymuyor artık.
Kadın ve sigara!
Sigara içen kadınların ömrü 23 yıl erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyormuş.
O yüzden parklarda kadınların erkeklerden daha çok sigara içtiğine şahit oluyorum.
"Herhalde" diyorum "aradaki 5 yıllı yıpranma payını" kendilerine güvence sayıyorlar.
Ama kadınlar; onların ömrünü kısaltmak için erkeklerin fırsat kolladığı bir ülkede yaşadıklarını unutuyorlar.
Sigaranın kendilerine yakışmadığı gerçeği de caba!