Dün de bugün de!

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Dün de çoktu haksızlıklar peki bugün niye ortadan kaldırılmadı?

Niye hep parası olan kazanıyor?

Allah aşkına, meslek aşkına ne zaman gerçek adalet bu topraklarda "buradayım" diye haykıracak?

O sesi ne zaman duyacağız?

Arkası sağlam zenginlerin kahkaha seslerini duymaktan bıktık çünkü.

Mutluluk Takvimi

Güne gülerek başla.

Beğendiğin kitabı başkasına öner.

Yaz için güzel hayaller kur.

Temiz hava al.



Bana durup durup

Anadolu kokan

Hikayeler anlatmayın

Beni böyle her gece

Türkülerle ağlatmayın

Gurbette bir anam var

Kapanmayan yaram var

Bu şehirde kavgam var

Yarama tuz basmayın

Kurşuna dizilir

Tüm hayallerim

Hayat pazarında

Bir dilenciyim

Yaşıyor sanmayın

Yaşamıyorum

Büyük şehirlerin

Ölmüş genciyim

Hakkı YALÇIN

Bir kurdun kuzuya duyduğu merhameti, insan insana duymuyor artık.



Kadın ve sigara!

Sigara içen kadınların ömrü 23 yıl erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyormuş.

O yüzden parklarda kadınların erkeklerden daha çok sigara içtiğine şahit oluyorum.

"Herhalde" diyorum "aradaki 5 yıllı yıpranma payını" kendilerine güvence sayıyorlar.

Ama kadınlar; onların ömrünü kısaltmak için erkeklerin fırsat kolladığı bir ülkede yaşadıklarını unutuyorlar.

Sigaranın kendilerine yakışmadığı gerçeği de caba!