Dev aynaları!

***

***

***

***

O yüzden şimdiki zamanın şöhretlerinin sanatla ve zarafetle ilgisi yok sadece para ve gösterişle var.

Ama unutulmasın ki dev aynalarının da sahte bir yanı var!

O dev aynaları böcekleri bile başka boyuta sokar!

Mutluluk Takvimi

Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.

Çocukları temizliğe alıştır.

Otomobilini düzgün park et.

İnsan ol.



Hayat ne garip şeydir

Birini seversiniz

Aşk, aşk olarak kalmaz

Sırtınızda bir hançer

İhanet baki kalır

İnanmak yenilgidir

Güvenmek yanılgıdır

Yüreğiniz ömür boyu

Nefrete sadık kalır

Hayat ne garip şeydir

Bir zamanlar ayağına

Güller saçtığınız insan

Şimdi gözlerinizde

Bir tarlanın ortasında

Korkuluk gibi kalır

Hakkı YALÇIN

Kurnaz tilkiler mevsimindeyiz, artık rüyalar bile digital.

Tozkoparan!



Ölmeden önce yapacağım şeylerden biri Merter Tozkoparan'da bir kütüphane açmak.

40 yıldır bir çivi bile çakılmayan bu köhnemiş semtin geri dönüşüm masalıyla uyutulmasının da önüne geçmek.

Delikanlı yıllarımda bu kadar kolay "kobay" olmazdı bu semtin insanları.

Yanlışları sorgular, yaşadığı semtin her karış toprağına da insanına da sahip çıkardı. Kitap ve futbol o zamanki yürekli delikanlılığın sembolüydü çünkü.