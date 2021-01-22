Borç!

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Şu sıralar susuzluktan korkuyoruz da bütün güzelliklerin suyunu çektiği bir ülkede ruh kuraklığından ne haber! Hepimiz çocuklara borçluyuz.

Hepimiz bizden öncekilerden alacaklıyız diye çocuklara olan borcumuzu ödemekten kaçınamayız.

Borç namustur. Hiç olmazsa bunu inkar etmeyelim.

Mutluluk Takvimi

Belgesel izle.

Tedbiri elden bırakma.

İyi gün dostlarını defterden sil.

Kuşlara ekmek ufala.



Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

O gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine

Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN



Gururlu üretim!

Bir televizyon dizisinde, çocuğunun tedavisinde kullanılması için patronuyla 150 bin dolar karşılığı yatmayı kabul eden annelik duygusu bundan 15 yıl önce mesele haline getirilmişti.

O zaman sormuştum: "Ahlaksız tekliflere kendince bir çıkar yolu bulmak ne kadar ahlaklıdır?" O dizide mesele annelik fedakarlığı değil, paranın gücünün bilinçaltına yüklenmesiydi.

O kapılar bilerek açıldı ve artık kapanmıyor!

Televizyon dizilerini reyting kralı yapanlar, haram zenginlerini de o zenginlerden nafaka toplayan cici anneleri (!) de her yıl çoğaltıyorlar.