Alış-veriş!

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Hayali müsamerelerde bile kendinize biçtiğiniz rol çok önemli.

Akıl size sunulanın dışında çözüm aramaktır çünkü.

Her soruya "ortak cevap" verenlerin dışında kalabilecek kadar farklı düşünebiliyorsanız size başrol yakışıyor ve kapılar da ardına kadar açılıyor.

Ancak bu şekilde düşündüğünüz zaman "verdiklerinizi" geri "alabilirsiniz" hayattan.

Mutluluk Takvimi

Ambülansın peşine takılma.

Müzik sesiyle uyu.

Pencere önüne küçük saksılar diz.

Sen yeminler kaçağı

Kalleşlikte kahraman

Ben acı gerçekleri

En sonunda fark ettim

Gelip karşımda dursan

Bir Allah selamıyla

Sadece aşkımı değil

Saygımı da terk ettim

Ne tenimde kokun kaldı

Ne dudağımda tadın

Bendeki yeni adın

"O kadın!"

Hakkı YALÇIN

Kan kokusunu bebek kokusuna tercih edenler insan değildir!

Demokrasi leşi!

Trump, dünya siyasetinden de Amerikan siyasetinden de çıktı.

Dev gibi geldi solucan gibi gitti, bir demokrasi leşi olarak.

Masum çocukları öldürmekten hiçbir Amerikan lideri hesap vermemiştir ama Trump'un vereceği başka hesaplar olacak elbet.

Siyahi insanların katledilmesine çanak tutmaktan, 12 yaşındaki kız çocuklarını pazarlayan milyarder pezevengin en yakın arkadaşı olarak hesap verecektir.

En yakınındakiler onun gereken sırlarını ifşa ederken, "dünyanın en iğrenç canlısı" olarak hesap verecektir.

Bunlardan hiç kuşkum yok.