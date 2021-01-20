Şu sıralar!

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Neyse, bir daha ne zaman aşka düşer bu ülke, bir daha ne zaman asaleti ve zarafeti bulur?

Bulmayı ister mi acaba?

Zannetmiyorum!

Mutluluk Takvimi

Çocuğundaki yeteneği keşfet.

Sebzeli omlet yap.

Sır sakla.

Bugün mavi düşün.

Vicdanın sesini dinle.

Sönmüş kalbinizin

Son ışıkları

Aleve benzerdi

O gözleriniz

Kendi dünyasında

Şarkılar bile

Hani bir şarkıda beni

Çok özlerdiniz

Yıllar sizi yormuş

Yaralısınız

Belki gönlünüze

Perde çektiniz

Hatırladım sizi

Gözlerinizden

Bir zamanlar beni

Çok sevmiştiniz

Hakkı YALÇIN

Ne gariptir ki sadece ölmemiş olmak hayatın ödülü sayılıyor.

ÇOCUKLARIN SİHRİ

Hiçbir çocuk büyüğe kıymamıştır ama büyükler milyonlarca çocuğa kıymış ve doymamıştır.

Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder, büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.

Çocuklar ressamdır gözleriyle çizer, büyükler elleriyle kirletir.

Çocuklar sevgisini gelecek zamanlara saklar, büyükler akşam tanıştığı insanı sabaha kalmaz satar.

O yüzden herkes çocuklara da gözü gibi baksın, içindeki çocuğa da!