Kötü insanlar en yakın dostları için.
***Şu sıralar en sıkıcı uğraşlardan biri kafa patlatmak. Bilginin zerre kadar değeri kalmadı artık.
Ekranlardaki "kulaktan dolmalar" ya zeytinyağlı ya ithal etli.
***"Dağıtırım ulan burayı" diyen ucuz kabadayıların dağıtacağı mekanlar kapalı. Emeklilerin maaş kartlarını araklama üzerine projeleri de yattı.
Evlere telefon açıp, "örgüt üyesi" korkutmaları da yemiyor artık.
Peki, böyle zamanlarda o çakallar ne yapıyorlar?
Büyük bir ihtimalle portakal soyuyorlar, muzun fiyatı malum!
***Geçenlerde bir delikanlı ve genç kız yanımdan geçerken, delikanlı herhalde virüsün oluşturduğu şartları kastederek genç kıza; "sana özgürce sarılmak istiyorum" dedi.
Kızın cevabına bayıldım. "Sen önce özgürce düşünmeyi öğren de sarılmayı sonraya bırak." Her zaman söylerim; bu ülkenin kadınları erkeklerden yüreklidir.
***
Gökyüzünden geri dönüşümün muhteşem olmayacağına bahse girerim.
***Ne güzel sözdür o; "ucuz dostluklar pahalıya mal olur!" Dostluğunuz ucuzsa "kaça gittiğinizin" önemi yoktur zaten! Öyle satıcılar "üçüne beşine" bakmazlar!
***Virüsün yan kuruluşu tüccarlardır, ben onlara kısaca "vampir" diyorum ama hiçbiri alınmıyor.
Bir koyup bin almak varken neden alınsınlar ki! Para denince eski kaşarı da aynı yeni kaşarı da!
***Kan kokusunu bebek kokusuna tercih edenlerin el üstünde taşındığı bir ülkede bütün çocuklar tehlike altındadır.
Pardon! Böyle cümlelerin modası geçti galiba!
***
Neyse, bir daha ne zaman aşka düşer bu ülke, bir daha ne zaman asaleti ve zarafeti bulur?
Bulmayı ister mi acaba?
Zannetmiyorum!
Mutluluk Takvimi
Çocuğundaki yeteneği keşfet.
Sebzeli omlet yap.
Sır sakla.
Bugün mavi düşün.
Vicdanın sesini dinle.
Sönmüş kalbinizin
Son ışıkları
Aleve benzerdi
O gözleriniz
Kendi dünyasında
Şarkılar bile
Hani bir şarkıda beni
Çok özlerdiniz
Yıllar sizi yormuş
Yaralısınız
Belki gönlünüze
Perde çektiniz
Hatırladım sizi
Gözlerinizden
Bir zamanlar beni
Çok sevmiştiniz
Hakkı YALÇIN
Ne gariptir ki sadece ölmemiş olmak hayatın ödülü sayılıyor.
ÇOCUKLARIN SİHRİ
Hiçbir çocuk büyüğe kıymamıştır ama büyükler milyonlarca çocuğa kıymış ve doymamıştır.
Çocuklar emeklerken bile ayağa kalkmak için mücadele eder, büyükler çıkarları için diz çökmeyi adamlık zanneder.
Çocuklar ressamdır gözleriyle çizer, büyükler elleriyle kirletir.
Çocuklar sevgisini gelecek zamanlara saklar, büyükler akşam tanıştığı insanı sabaha kalmaz satar.
O yüzden herkes çocuklara da gözü gibi baksın, içindeki çocuğa da!