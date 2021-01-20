Ortada fol yok yumurta yokken bir gol geliyor ve tabelaya ışık geliyor ama sahada o ışıktan eser yok.
Kalite, kulüplerin futbola borcudur ama kimin umurunda?
Nasılsa "skora bakmak" saha içindeki dekordan daha önemli!
Kaybedince talihine yanmak gibi bir mazeret de hazırda beklerken!
***Mesut Özil geldi, hoş geldi görkemli geldi.
Kimileri için şampiyonluğun sigortası olarak geldi.
Yeteneğini sorgulamak haddimize değil ama Mesut Özil soru işaretleriyle de geldi.
Bazı futbolcuların koşarak anlatamadığını Mesut gibileri durarak anlatabilir ama yanında hamarat karıncalar olması şartıyla.
Ayrıca böyle görkemli transferlerin rakiplerin mücadele gücünü artırma ihtimalini de hesaba katmak gerekiyor.
Takımın içindeki kompleksli futbolculardan Truva atları üretme ihtimalini de.
***Derbi maçında da gördük ki hiçbir şey eskisi gibi değil.
Ligin en hantal savunmasına sahip olan Galatasaray yabancılara "kurban" ettiği sistemin bedelini ödüyor.
Beşiktaş, yardımlaşmanın ve takım olma ruhunun ödülünü alıyor. Bütün futbolcular elinden gelenin en iyisini yapma çabasında.
Sergen Yalçın'a kimse hazine sandığı armağan etmedi.
O yüzden yarattığı mucizeye saygı duymamız gerekirken, son haftalarda alışkanlık haline getirdiği itiraz şekline "stop" ikazı göndermemiz gerekiyor.
Sergen'e kovboy olmak yakışmaz, sempatik bir Kızılderili olmak varken!