Kitap ve silah!

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Bugünün çocukları yarın emanetlerini geri almaya gelecekler.

Onlara "kitap mı silah mı?" diye sorulmasına gerek kalmayacak.

Onların tercihlerini şimdiki zamanın umarsız büyükleri belirledi.

Ve çocuklukta enjekte edilen zehir hiçbir zaman adresini şaşırmamıştır.

Mutluluk Takvimi

Çocuklara kağıttan oyuncak yap.

Sokaktaki anne köpeği doyur.

Kimse gereğinden fazla değer verme.

Cam kenarında kahve iç.



Bu şehirde yaralı

Birini bıraktın

O gün bugündür yüzü

Gülmeyi bilmez

Şarkıları yasta

Kalbinden hasta

Senden başkasını

Sevmeyi bilmez

Yokluğunda kanayan

Bir şehirdir gözlerim

Gözlerimde çoğalan

Bir nehirdir gözlerim

Yarım kalan sevdamız

Ağlarken başucumda

Tek başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Hakkı Yalçın



Haksız hukuka seyirci kalmayan hukuka gerçek hukuk denir.

Marka!

Sokakta müzik yapan insanlar var, önlerindeki gitar kutusunun içinde belki sadece ekmek ve süt parası var.

Piyasada satılan kaşar peynirinin içinde neler var neler.

Katı yağlar, süt diye yutturulan buzağı maması, patates ve daha bilmediğimiz bilumum sağlıksız maddeler de caba.

Gitar çalan çocukların alın terine gösterilmeyen saygı yıllardır ambalajla bizleri zehirleyenlere gösteriliyor.

"Markalaşma" dedikleri bu!

Ve o markalar pandemi döneminde üçe katladılar fiyatlarını.

Halk bu meselenin neresinde derseniz, sokakta gitar gençleri gürültü yapıyor diye şikayet edenler, o peynirlerle evlerine sokulan mikroplara alkış tutsunlar!