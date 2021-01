Hayal

***

***

***

Bunlar da geçecek.

Hangi tarih yürekli insanları yenik sayabilir ki!

Hayatın da kendine göre yasaları varsa, insanların hayatlarını mahvedenlerini de mahvedecektir hayat!

Bir gün mutlaka!

Mutluluk Takvimi

Çocukların önünde tartışma.

Hissettirmeden iyilik yap.

Resimlerin tozunu al.

Küfüre karşı dur.



Her sabah ufukta

Güneş doğunca

Bahar olur bende

O eski kışlar

Oysa gün batıp da

Akşam olunca

Bu sessiz yürekte

Fırtına başlar

Kapanmış yaralar

Yeniden kanar

Gözlerim sararmış

Resmine dalar

Bilirim evlenmiş

Çocukları var

Dilimde hasretin

Türküsü başlar

Hakkı Yalçın

Cebi olmayan kısa pantolonlu bulutlar bile şimdi yazar kasa.

Çekim alanı!

Afrikalı çocuklar hayırsever insanların açtığı kuyulardan su çekiyor da Dünya Sağlık Örgütü için Afrika denince paralar suyunu çekiyorsa, orada insanlığın kanı çekilmiş demektir.

Kırbaç!

Dünyanın her yerinde at yarışlarında jokeylerin kırbaç kullanımı azaldı.

Kullanmayanlar da var.

Bizde Selim Kaya'nın böyle bir girişimi oldu arkası gelmedi.

İnsaf! Atların da canı var ve jokeyler onların sırtına binmekle yetinmek zorunda.

Atlara vurulan kırbaçlar bile acı çekiyor da Türkiye Jokey Kulübü'nde hiçbir yöneticinin umurunda değil.

Kaldırın şu kırbaçları, yok edin bu ilkelliği ve zalimliği.

At yarışı sporsa sportif davranmak asalettir.

Bu acımasız silahı ortadan kaldırmak da insanlık görevidir.