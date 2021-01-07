Ciddi yazı!

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Merak etmeyin, o kadar ciddi gündemler oluşturulurken, böyle yazıların bu devirde hükmü kalmadı. Kalmasın! Bizim çocukluktan kalma dönüş biletlerimiz var. Vakit yok gemi kalkıyor, çocuk ruhlu tek yolcu kalmasın.

Not: Çocuklukla bağımızı kopartırsak yandığımızın resmidir. Ciddiyim!

Mutluluk Takvimi

El fenerini hazır tut.

Hapishaneye kitap gönder.

Yanlış olanı sorgula.

Çiğ börek yap.

Diş fırçana özen göster.



Biten bir aşkın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin



Bazen resmini

Çizerdin bana

O dalgalı

Boş denizlerin

Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancılı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu



Hakkı Yalçın

Ne çirkin laftır o; "her yerde adamın olmalı."



BİR PARMAK BAL!

Virüse karşı gösterdiğimiz duruşla belki de hayatın zorluklarına karşı bağışıklık kazanıyoruz.

Ama kaybettiklerimiz o kadar çok ki, neler kazandığımızı düşünecek halde değiliz.

Fırtınanın dinmesi lazım.

Geçirdiğimiz travmanın bizlerde bıraktığı izleri silmemiz lazım.

Ocak ayında bile nisan ayını yaşarken "tabiat ana bize kıyak yapıyor" diye düşünmeyelim.

Ağzımıza çalınan bir parmak balın ömrümüzden neler alacağını da hesaba katmak lazım.

Kuraklık ikliminde!

