'Umut'tan başka.
***Hayat bir virüstür tutturmuş gidiyor, en acısı da insanlığı unutturmuş gidiyor.
Peki, aşıyla bu virüsü ortadan kaldırmak mümkün mü?
Hayata "kesin dönüş" yaptık ya şimdi aşılardan aşı beğeniyoruz.
***Yeni yılda en zorunlu açılımlardan biri olması dileğimizdir.
"Kadınların katledilmesinin önüne geçmek!" Peki, bu nasıl olacak?
Cehaletin ve erkeklere tanınan ayrıcalığın önünü kesmekle!
***Dürüstlüğü sel aldı ihanet baki kaldı.
Şerefsizliğe "kur yapanların" hayatlarının bu yıl da kıyak geçme ihtimali çok yüksek.
Garibanlarda yine takla vaziyetleri.
***Şu sıralar falcılar ve astrologlar çok moda.
Herkes istediğini duymak istiyor ama gerçekler kapıda.
Kurak bir tehlikenin en derin yerindeyiz. Ufuktaki kuyulardan bile sadece çıkrık sesleri geliyor.
Not: Yağmur yoksa sular musluktan akmayı bile unutur.
***
Ortada haram parayı ergen kızlara dağıtmak isteyen zengin çok.
İlişkilerde hesaplar "bir gecelik" kesiliyorsa, bu demektir ki ne ektiysen onu biçtin.
Eskiden efkar dağıtırdı şarkılar; şimdi parsayı topluyor.
Bizler de aradıklarımızı "yaşlı şarkılarda" buluyoruz;
"Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin."
***Kötü zenginliğin elindeki paralar onurlu yoksulları yaralar.
Ama insanlık sonsuzdur.
Parasından başka hiçbir şeyi olmayanlar bunu anlamaz.
***
Yeni yılda virüsün de kötülüğün de maskeleri düşer mi acaba?
Merak ettiğim kadar umut etmek istiyorum!
ZENGİNİ BİRİ
Bundan 15 yıl önce dünyanın en zengin 11'nci adamı John Walton kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu 58 yaşında ölmüştü.
Şahsi serveti 18.2 milyar dolardı.
Ülkesinde eğitimle ilgili konulara 6 yıl içinde 1 milyar dolara yakın bağış yapmıştı.
Zenginlerin ölümü yoksulların yüreğinde yer bulmazdı ama böyle bir zengin buldu.
Diğer zenginler de virüs modelleri buldu insanlığı yok etmek için.
Bizdeki zenginler de hala "açız" diye yoksulları yiyor!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara renkli yumurta haşla.
Yaratıcı projeler üret.
Yemek yerken televizyon izleme.
Başladığın işi bitir.
İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider
Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık
Hakkı YALÇIN