Umut

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Yeni yılda virüsün de kötülüğün de maskeleri düşer mi acaba?

Merak ettiğim kadar umut etmek istiyorum!

ZENGİNİ BİRİ

Bundan 15 yıl önce dünyanın en zengin 11'nci adamı John Walton kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu 58 yaşında ölmüştü.

Şahsi serveti 18.2 milyar dolardı.

Ülkesinde eğitimle ilgili konulara 6 yıl içinde 1 milyar dolara yakın bağış yapmıştı.

Zenginlerin ölümü yoksulların yüreğinde yer bulmazdı ama böyle bir zengin buldu.

Diğer zenginler de virüs modelleri buldu insanlığı yok etmek için.

Bizdeki zenginler de hala "açız" diye yoksulları yiyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara renkli yumurta haşla.

Yaratıcı projeler üret.

Yemek yerken televizyon izleme.

Başladığın işi bitir.

İnsanın en güzel

Halidir sevmek

Hayat bize aşkı

Hediye eder

Kalbimiz hazırdır

Elvedalara

Her günahı kader

Üstlenir gider

Şarkılara düştü

Efkar dağıtmak

Galiba yeniden

Aşkla tanıştık

Ben anlatamadım

Lütfen sen anlat

Ey hayat söyle

Nerde kalmıştık

Hakkı YALÇIN