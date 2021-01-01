Kim istemez ki!

***

***

***

***

"Kim istemez ki" dedi arkadaşım "kim istemez ki!" "Ben istemem" diye bir ses duydum sanki, sonra kayboldu.

Arkasından baktım; 2020!

ÖZEL DİLEKLER!

Eski yıldan hırsımı alamadığım için bunlar da yeni yıldaki özel dileklerim.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın kafasında "içinde bozuk paralar olan" yumurta kırmak istiyorum. İnanın saçına bakmaz paraları toplar.

Eski daktilomu Bill Gates'in kafasına geçirmek istiyorum. Hemen ardından ç, ş, ı, ö, ü ve ğ harflerimin saldırısını da izlemek istiyorum. "Madem senin teknolojinde bizlere yer yok, sıkıysa konuşurken de bizi kullanma" notuyla birlikte. Son olarak da Çin'de meşale yakmak istiyorum, dünyayı nasıl yaktıklarını işaret etmek adına.

Not: Hayallerin de kalbi var.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendini yenile.

Bugünden itibaren günlük tut.

Suyu dikkatli harca.

Meyveli kek yap.

Belgesel izle.

Kör bir kuyuda

Umut ışığıdır yaşamak

Düşleri gerçek yapmak

Gökten yıldız çalmak

Kış gecesinde

Camlar dolu buğular

Seni sonsuz seyretmek

Dağlamak kanayan yarayı

Ağlamak doyasıya

Şarkılı bir masaldır

Yaşamak

Bir özlem yangınıdır

Yaşamak

Acısı derdi çok olsa da

İnan yine de güzeldir

Yaşamak

Hakkı YALÇIN