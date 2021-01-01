İnsanlar "kendi kurallarına uygun" bir halde, masalarda yaktıkları mumun ışığında renkli bir hava oluşturmuşlardı.
Maske takmayan da vardı ama bazen seyirci olmak düşüyor bizlere. Böyle bir gecede insanlar sadece kötü bir yıldan kurtulmanın saatlerini kurmuştu sanki.
***Sonra evlerin arasından yüzünde maskesiyle bir genç kız belirdi.
Elinde kocaman kartona kalın bir kalemle yazılmış notu ortada dolaştırmaya başladı. İnsanları tanıdığı muhakkak, çünkü yazıyı okuyan alkış tuttu.
"2021'in pozitif çıkma ihtimalini güçlendirmeyelim." Yani, "maskelerinizi takın ve sosyal mesafeyi uygulayın!" Bizden de kocaman alkış.
***
"Biliyor musun?" dedi biri, "sezon sonundaki puan cetvelini çalmışlar." "Oğlum puan cetvelini ne yapacaklar." "İstedikleri takımı şampiyon yapacaklar." İddiayı ortaya atan çocuğun oltaya takılmış olsa da mutlaka bir dayanağı olmalıydı.
"Kim çalmış?" sorusunun arkası sağlam çıktı; "babam bazı hakemlerden şüpheleniyor." Arkadaşımla ben güldük.
Muhabbetin fantastik bir yanı olsa da konuda adı geçen hakemlerin bu yakıştırmayı hak ettiklerine eminim.
Gece boyunca para baktım da sanki bir Yeşilçam filmi izliyor hissine kapıldım.
Çiçekçiyle falcı eksikti belki.
***Arkadaşım da benim gibi nostalji tutkunuydu.
1970'li yılların başında Love Story filmini izleyen insanların sinemadan ağlayarak çıktığından bahsettik.
Bir filme ağlamak aşırı romantizm gibi algılanırken, katledilen kadınlar için kılını kıpırdatmamak neydi acaba?
Arkadaşıma, "yeni yılda rotası barışa ve kardeşliğe çevrilmiş, merhametli, adaletli bir ülke düzeni görmek istiyorum" dedim. Sosyal medyanın mezbaha olarak kullanılmadığı, teknolojinin verdiği nimetlerin silaha dönüştürülmediği. Hayatın insanlara bahşettiklerini insanların vahşetinin yok etmediği. Organların bağışlandığı insanların hakkını yiyenlerin ve katillerin bağışlanmadığı bir ülke düzenini görmek istiyorum.
***
"Kim istemez ki" dedi arkadaşım "kim istemez ki!" "Ben istemem" diye bir ses duydum sanki, sonra kayboldu.
Arkasından baktım; 2020!
ÖZEL DİLEKLER!
Eski yıldan hırsımı alamadığım için bunlar da yeni yıldaki özel dileklerim.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın kafasında "içinde bozuk paralar olan" yumurta kırmak istiyorum. İnanın saçına bakmaz paraları toplar.
Eski daktilomu Bill Gates'in kafasına geçirmek istiyorum. Hemen ardından ç, ş, ı, ö, ü ve ğ harflerimin saldırısını da izlemek istiyorum. "Madem senin teknolojinde bizlere yer yok, sıkıysa konuşurken de bizi kullanma" notuyla birlikte. Son olarak da Çin'de meşale yakmak istiyorum, dünyayı nasıl yaktıklarını işaret etmek adına.
Not: Hayallerin de kalbi var.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kendini yenile.
Bugünden itibaren günlük tut.
Suyu dikkatli harca.
Meyveli kek yap.
Belgesel izle.
Kör bir kuyuda
Umut ışığıdır yaşamak
Düşleri gerçek yapmak
Gökten yıldız çalmak
Kış gecesinde
Camlar dolu buğular
Seni sonsuz seyretmek
Dağlamak kanayan yarayı
Ağlamak doyasıya
Şarkılı bir masaldır
Yaşamak
Bir özlem yangınıdır
Yaşamak
Acısı derdi çok olsa da
İnan yine de güzeldir
Yaşamak
Hakkı YALÇIN