Eski yılın cenazesi!

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Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük ve virüs alsın, gelecek yılın bütün güzellikleri iyi insanlara kalsın.

Giden yılın üstü kalsın pislikleri de altında kalsın!

Kanı bozuk bir tarihti yaşadığımız, hakkımız helal değil.

O yüzden 2020 kendi cenazesini kendi kaldırsın!

BİR KADIN DAHA!

Akademisyen Aylin Sözer yakılarak öldürüldü.

Dün online eğitim verecekti, yarın insanlık adına kim bilir ne hizmetler verecekti.

Oysa nefes almasına bile izin veremeyen bir çakal tarafından yakıldı.

Erkekliği elinde benzin bidonu, silah ya da bıçakla itibarlı hale getirenler bu katillerin üretilmesinin de sorumluluğunu üstlensinler.

Ağzı kan kokan cümlelerin sahiplerine alkış tutanlar böyle ölümlerin yasını bile tutmazlar merak etmeyin.

Bundan 5 yıl önce Isparta'da kendisine tecavüz eden adamı öldüren Nevin Yıldırım adlı kadın ömür boyu hapis cezası almıştı da kadınları öldüren kaç çakal sokaklardadır şimdi!

"Yana yakıla" yeni kadınlar arıyorlardır; katletmek için.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kalp şeklinde kurabiye yap.

Umut etmek için sebebin olsun.

Çocukları sevindir.

Ekranda seçici ol.

Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı

Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim

Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN