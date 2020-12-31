Eski yılın sadece gitmiş olması bile bizlere yeterli geliyor.
Ama sağır bir sessizlikte adımlarımız ürkek ve kuşkularımız var.
"Umutlarımızı ayakta tutmak istiyoruz" desek de bizden habersiz ne senaryolar yazılıyor kim bilir.
Belki de arkası var!
***İlk defa bir yılı yaşamamış olmayı diledik, ilk defa kin biledik bir yıla.
Hayatımızda çektiklerimiz yetmezmiş gibi bir de virüs belası.
Birileri 2020 yılında en tehlikeli silahı teşhir ederek yeni bir savaşma türü icat etti ve provasını yaptı.
Virüsün her dilde tanımı aynıydı: ölüm.
2020 Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'nün Bill Gates ve ölüm yatırımcılarının vampiriydi.
Nice insan yok yere hayatını kaybetti nice ocaklar söndü.
Hiçbir tarih 2020 yılının bıraktığı kiri silemez.
***
Kadınları öldürmeye devam eden erkek çakallar virüs geçip gittikten sonra kaybolacak mı?
Ekranlardaki şiddet kültürünün beli kırılacak mı?
Ağzı kan kokan katillere alkış mı tutulacak yine?
Adalet, dürüstlük ve haysiyet gibi değerlerin paranın karşısındaki yenilgisini yeni yılda da izleyecek miyiz yoksa?
***Ama ne kadar vahim bir zaman diliminden geçiyor olsak da hayatın güzel yanına yaslanmak hepimizin hakkı.
Mademki hayat bizlerle köşe kapmaca oynuyor karanlıkta meşaleyi bizler kapalım.
Her şeye rağmen yeni yıl; virüsün ve bilumum kötülüklerin sonu olsun.
Haksızlığın defterini düreceğimiz, çocuklarımız için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun.
***
Varsın geçmiş yılın bütün ödüllerini kötülük ve virüs alsın, gelecek yılın bütün güzellikleri iyi insanlara kalsın.
Giden yılın üstü kalsın pislikleri de altında kalsın!
Kanı bozuk bir tarihti yaşadığımız, hakkımız helal değil.
O yüzden 2020 kendi cenazesini kendi kaldırsın!
BİR KADIN DAHA!
Akademisyen Aylin Sözer yakılarak öldürüldü.
Dün online eğitim verecekti, yarın insanlık adına kim bilir ne hizmetler verecekti.
Oysa nefes almasına bile izin veremeyen bir çakal tarafından yakıldı.
Erkekliği elinde benzin bidonu, silah ya da bıçakla itibarlı hale getirenler bu katillerin üretilmesinin de sorumluluğunu üstlensinler.
Ağzı kan kokan cümlelerin sahiplerine alkış tutanlar böyle ölümlerin yasını bile tutmazlar merak etmeyin.
Bundan 5 yıl önce Isparta'da kendisine tecavüz eden adamı öldüren Nevin Yıldırım adlı kadın ömür boyu hapis cezası almıştı da kadınları öldüren kaç çakal sokaklardadır şimdi!
"Yana yakıla" yeni kadınlar arıyorlardır; katletmek için.
MUTLULUK TAKVİMİ
Kalp şeklinde kurabiye yap.
Umut etmek için sebebin olsun.
Çocukları sevindir.
Ekranda seçici ol.
Gülü solmuş bir akşam
Yollara vurdum acımı
Hiç ayrılmadım senden
Ayrılık aşkın devamı
Bizim yolumuz belli
Biz iki can iki yemin
Aşk seveni bağışlar
Hem sevdim
Hem çok özledim
Kanadıkça büyür
Ölümsüz aşklar
Bu kaderi senle
Birlikte yazdık
Bizi ayrılıkla
Korkutamazlar
Ölümden korksaydık
Aşık olmazdık
Hakkı YALÇIN