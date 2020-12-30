Nasılsa adaletsizlikte bir miktar peşinat gerisi teneşir vade!
Nasılsa sahada cinayet işleyen hakemler "bileğimizle kazandık" diyen başkanların ya "bilekleri" ya da gözbebekleri!
***Başakşehir'i katleden Bahattin Şimşek gibilerini unutturmamak için çabalasak ne yazar.
Ümit Öztürk hala bu ülkede hakemlik yapıyor. Geçen hafta Kayserispor'un Antalya'da iki nizami golünü yedi de kimsenin sesi çıkmadı.
Çünkü Kayserispor'un arkası güçlü değil, Ümit Öztürk'ün arkası sağlam!
***Beşiktaş'ın Sivasspor'a attığı ilk gol nizami değil.
Yan hakemin gözünün önünde top dışarıdan çevriliyor. VAR odası 2 dakika oyunu durdurup futbolcuları soğutuyor ve bu görüntüyle gol kararı veriyor öyle mi?
Bu hakemlerin bizim gördüklerimizi bizlerden gizleyeceklerini düşünen "harika beyinleri" VAR ama vicdanları YOK!
***Konuşmaları yasak olan hakemlerin konuşma balonlarını birileri dolduruyor.
Balonu olmayan çocukluktan gelenlerin o balonu elinden kaçırmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenememiş olması, ekranlarda "kafa şişirmekle" ödeştirilecek bir gerçek değildir.
Ne yazık ki savunulacak değerlerin de hükmü yok artık haksızlarını haykırmanın da.
Dünyanın yüzde 80'i su olabilir ama sudan sebeplerle haksızlık üretenlere son sözümüzdür.
"Kir en kolay düdükte birikir!