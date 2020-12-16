Virüs, virüsü üretenlere dadansın.
Ömür boyu.
***Ölümler cinayetti.
O yüzden bu virüsü üretenleri ve "virüs öldürmüyor" diye tedbir almayı kasıtlı olarak geciktiren Dünya Sağlık Örgütü'nü de unutmayalım.
Kirli tarih mucitlerini.
***"Çocuklar yaşasın mı?" konulu test sorusunda bütün şıkları "hayır" diye belirleyenleri biliyoruz.
Dünya nüfusunu rahatsız edici bulan para babaları manzarayı seyredip ellerini ovuştururken, bu yılın getirisinden oldukça mutlu oldular.
Onlar paralarını saysın!
Çocuklar hapşırdığında bile "çok yaşa" demeyecek kadar alçalmayı gurur sayanları bizler insan saymıyoruz.
***Bir sağlık çalışanının ölen bir hasta için döktüğü gözyaşı insanlık adına özel bir fotoğraftır.
Onlar kirli tarihin üzerine yürüyen beyaz meleklerdir.
Hem yeryüzü katında.
Hem Allah katında.
***
Çocukların aklı sokakta kalıyor, yaşlı insanların buruşmuş parmaklarının izleri kalıyor eski fotoğraflarda.
Dostlarla kahve tadında sohbetler özlendi de gelecek yıla sözlendiler kuşkusuz.
Çok konuşup hiçbir şey anlatmayan adamlardan geçilmiyor ekranlar.
"Aşı da yetmeyecek" diyenler tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söylemek istiyorlar belki.
Her ihtimale karşı.
***Unutulmayan şarkıların sesidir akşamlar, en iyi eskiler bilir.
"Bir televizyon kanalı çıkıp da yaşlı insanlara Sadri Alışık filmi ısmarlasa" diyorum.
Türkan Şoray'ın Filiz Akın'ın asaletini gösterse yeniden.
Vahi Öz'le Mualla Sürer'le duvarlara renk gelse çok mu?
Eskiden televizyonları yönetenler yazılanları okurdu.
Şimdi "sesimizi duyan yok mu?" desek nafile. Yok!
***Olsun. Hala kuşlar konuyor o insanların penceresine, hala onlara ekmek ufalıyorlar.
Ceketlerinin cebinde kalan eski sinema biletlerine bakıp gülümsüyorlar inadına.
Hepsinin kendine göre hayalleri ve umutları var.
Çoğunun kolay parayla işi yok, biliyorlar ki kendilerine amorti bile çıkmaz.
***
Onlar şapkasından güneş çıkaracak baharı bekliyor.
Çocukları torunları hayatın tadını çıkaracak umuduyla!
TEKNOLOJİK ZAFER
Sevdiklerimize zarfı açık gönderdiğimiz yılbaşı kartpostalları geliyor gözümün önüne.
Ellerimizle yazdığımız yeni yıl dilekleri.
Röntgenci teknolojiden önceki kişisel özgürlüğümüz.
2000 yılından sonra bütün mailler kişilere ulaşmıştır. Ama aradığımız insanlığa ve kardeşliğe artık ulaşılamıyor!
MUTLULUK TAKVİMİ
Diş fırçalarken musluğu kapat.
Ambulansın peşine takılma.
Müzik sesiyle uyu.
Pencere önüne saksı diz.
Hazırla yüreğini
O sonsuz yolculuğa
Mutluluğa söylensin
Dilindeki her dua
Koşar adım gitsen de
Her gün soluk soluğa
Çıkmakla bitmiyor
Şu gönül merdiveni
Dağıt zaman geçmeden
Gönlündeki sisleri
Düşmesin dudağından
Mutluluk bahisleri
Her basamakta söyle
İçindeki hisleri
Ulaşmaya yetmiyor
Şu gönül merdiveni
Hakkı YALÇIN