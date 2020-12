Şapka!

Onlar şapkasından güneş çıkaracak baharı bekliyor.

Çocukları torunları hayatın tadını çıkaracak umuduyla!

TEKNOLOJİK ZAFER

Sevdiklerimize zarfı açık gönderdiğimiz yılbaşı kartpostalları geliyor gözümün önüne.

Ellerimizle yazdığımız yeni yıl dilekleri.

Röntgenci teknolojiden önceki kişisel özgürlüğümüz.

2000 yılından sonra bütün mailler kişilere ulaşmıştır. Ama aradığımız insanlığa ve kardeşliğe artık ulaşılamıyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Diş fırçalarken musluğu kapat.

Ambulansın peşine takılma.

Müzik sesiyle uyu.

Pencere önüne saksı diz.

Hazırla yüreğini

O sonsuz yolculuğa

Mutluluğa söylensin

Dilindeki her dua

Koşar adım gitsen de

Her gün soluk soluğa

Çıkmakla bitmiyor

Şu gönül merdiveni

Dağıt zaman geçmeden

Gönlündeki sisleri

Düşmesin dudağından

Mutluluk bahisleri

Her basamakta söyle

İçindeki hisleri

Ulaşmaya yetmiyor

Şu gönül merdiveni

Hakkı YALÇIN