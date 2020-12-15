"Bıktık sizlerin bu popülerlik merakınızdan" diyoruz.
"Yeteri kadar depresyondayız" diyoruz.
İkisi de duymuyor.
***Virüs için aşı geliyor yanında yılbaşı geliyor.
Aralık ayında bu havalar şaşırtıcı.
Tahminlere göre tarihin en yumuşak kışı geliyor.
Asıl tehlike başka!
İstanbul'daki susuzluğun belki de "kuraklık yaşı" geliyor.
***Bir arkadaşımın babası öldü de ölmeden önce torunlarının sesini kaydettirip dinlemek istemiş.
Bir de tambur sesini.
Ölüp giden o güzel insanların asıl hikayesini virüs defolup gittikten sonra öğreneceğiz.
İnce belli çay bardaklarıyla yapılan sohbetlerde.
***Yılbaşı öncesinde piyango biletleri kapışılırdı da şimdi yaprak kıpırdamıyor.
İnsanlar talihine yanmayı da öğrendi, ekmek parasını talih oyunlarına bağışlamayacak kadar uyanmayı da.
En büyük talihin bu virüse yenilmemek olduğunu düşünenler de çok.
***
"Aşı olacak mısın?" diye sordu biri.
"Sıramı bekleyeceğim" dedi öbürü, "bizden önce aşı olması gerekenleri." En ilginci "Alman aşısı mı Çin aşısı mı?" diye sorulduğunda öbürünün verdiği cevaptı.
"Ben aşılara burun kıvırmamayı çocukken öğrendim!"
***Barış Manço'dan "Kol Düğmeleri" şarkısını dinliyorum şu sıralar.
Bugün bile içimizde bir şeylerin hala ölmediğini ve hayatın aslında ayrıntılarda gizli olduğunu hissettiren bir şarkı.
Onlar gerçek sanatçılardı.
Onların giderken bıraktıkları sessizlik bile hala kulaklarımızın pasını siliyor.
Şimdi sosyal medyadaki pazarlama ürünü şarkıcılar müziği her şeyin önüne geçmek arzusu zannediyor.
Onlar kol düğmelerinin nasıl bir zarafeti temsil ettiğini öğrenecek ortamı göremediler çünkü.
***Zamanın değirmeninde ekmek parasını yücelten hayat işlerini seviyoruz da sağlık çalışanları için yapmamız gerekenlerin hiçbirini yapmadık.
Sağlık çalışanlarının hüzünlerine bir nebze olsun sevinç de katmadık.
Mesele onların geleceğine iz bırakmak değil mesele onların fedakarlıklarına göz atabilmekti.
Eskiden buna "kan vermek" denirdi şimdi umarsızlık deniyor.
Televizyon dizilerinin karşısında kendinden geçenler sergisinde!
***
Bugünler de geçecek. Herkes bir şeylerimizi alsa da her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.
HİÇ OLMAZSA!
Bir insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapsın bu işi. Hiç olmazsa!
Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilsin.
Hiç olmazsa.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukların fotoğrafını çek.
Fırında makarna yap.
Şarkı söyle sesini teybe kaydet.
Camları süsle.
Sevenlerin ahı
Yerde kalmıyor
Senin günahını
Yüreğin çeksin
Bir daha yüzümü
Göremezsin sen
Aşkı ayrılıkla
Öğreneceksin
Bu akşam İstanbul'u
Benden sorsunlar
Yarından sonra
Sen anlatırsın
Kim aşkta kazanmış
Kimmiş kaybeden
Onu da kalbine
Hatırlatırsın
Hakkı YALÇIN