Umut

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Bugünler de geçecek. Herkes bir şeylerimizi alsa da her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.

HİÇ OLMAZSA!

Bir insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapsın bu işi. Hiç olmazsa!

Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilsin.

Hiç olmazsa.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların fotoğrafını çek.

Fırında makarna yap.

Şarkı söyle sesini teybe kaydet.

Camları süsle.

Sevenlerin ahı

Yerde kalmıyor

Senin günahını

Yüreğin çeksin

Bir daha yüzümü

Göremezsin sen

Aşkı ayrılıkla

Öğreneceksin

Bu akşam İstanbul'u

Benden sorsunlar

Yarından sonra

Sen anlatırsın

Kim aşkta kazanmış

Kimmiş kaybeden

Onu da kalbine

Hatırlatırsın

Hakkı YALÇIN