Dikkat köpek yok!

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Kan dökmenin kan vermekten değerli sayıldığı bir dünyada yaşıyorduk artık.

Düşündüm de suya inen geyikleri bile birkaç kişi bir olup ellerindeki silahla öldüren adamlara "avcı" denilen bir dünyada, hayvanların bulunduğu her yere "dikkat insan var!" diye bir levha asmak gerekiyordu aslında.

Her levha insanların okuması içindir. Eğer hayvanların ya da insanların canına okumak gibi bir tutkuları yoksa!

ŞİMDİKİ ZAMAN!

Bazılarını televizyonda gördüğüm zaman o televizyonu camdan aşağı atmak geçiyor içimden.

Radyolarda görmediğim birilerinin sesini duyduğum zaman içim ısınıyor.

Bu demektir ki radyoların asaletini televizyonların cerahatine değişmem.

O yüzden çocukluğumun dilini arıyorum ve birbirlerini can kulağıyla dinleyen organik insanlığın elini.

Ama ne yazık ki vicdanlı olmak birilerine asla öğretilmeyecek bir şey!

Çünkü vicdanları iflas edenler için ahlaksızlık bir geçim kaynağı.

Şimdiki zamanda!

MUTLULUK TAKVİMİ

Ambülansın peşine takılma.

Müzik sesiyle uyu.

Pencere önüne saksı diz.

Irkçılığa tepki göster.

Kitap oku.

En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini

Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi

Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN