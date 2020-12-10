Irkçılık

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Ama sinsi bir yılandır ırkçılık. Ve ne yazık ki her yerde böyle "ortak bir duruşla" karşılaşmıyor.

Alkışlayanı da çok!

MUTLULUK TAKVİMİ

Yılbaşı kartları hazırla postaya ver.

İlginç bir sandviç yap.

Çocuğuna enstrüman al.

Çizgi roman oku.

İNSANLIĞIN KALBİ

Bakmayın teknolojinin şimdiki zaman zenginliğine, vesikalık fotoğraf çektirmenin bile bir sihri vardı bizler için.

İstanbul hatırası yazılı siyah bir örtünün önündeki fotoğraf makinesine poz verirdik.

Bir şimşek çakardı örtünün altından, içinden kuş çıkardı sanki.

Kuş bizim verdiğimiz pozu alıp yola çıkardı da birkaç gün sonra o fotoğrafın içinden biz çıkardık.

Kötülük yapmak için her taşın altından çıkanlar insanlığın kalbine bir daha giremez.

Biz öyle biliyoruz.

Yokluğunda her gün

Tenhalaşan

Bir şehirdir kaderim

Gözlerimde gitgide

Çoğalan

Bir nehirdir özlemin

Yarım kalan sevdamız

Beklerken başucumda

Bir başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Annem gibi ağlıyor

İçli içli

Radyoda bir ince saz

Anladım ki hasret

Aşkın kardeşi

Sadece yüreğim

Dargın biraz

Hakkı YALÇIN