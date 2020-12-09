Virüse kurban verdiğimiz 20 yaşındaki bir delikanlının ölmeden önce hemşireye "abla ne olur yanımda dur öleceğim" seslenişi çınlıyor kulaklarımda.
İçinden de dışından da ağlayan o hemşirenin çaresizliğine takılıyorum.
Ölümü bile bölüşmeye hazır olduğuna adım gibi eminim.
Kendilerini insanlara adayanlar için böylesine genç ölümlerin verdiği hasarı ölçebilecek hiçbir alet icat edilmedi henüz.
***Genç yaşlarda dört mevsim bahardır yüreklerde.
Ne düşleri vardı kim bilir ne büyük umutları.
Kulaklarında annesinin türküleri kalmıştır o delikanlının, babasının sözleri.
Anne ve babanın ciğerleri nasıl yanmıştır kim bilir.
Onlar günlerce konuşmazlar, dik durmaya çalışırlar da insan nasıl dik durabilir evlat acısında?
Şu sıralar hepimiz aşı derdindeyiz ama böyle yaraları kapatacak aşıyı da dünyada hiç kimse bulamadı henüz.
***
9 ayda 211 sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti.
Can kurtarmak isterken can verenlerin hüznünü ne yapacağız?
Hiç sordunuz mu kendinize, sağlık çalışanları hangi şartlarda yaşıyor?
En son ne zaman dinlenmek için kendilerine bir gün ayırmışlardır?
Bir gece olsun onların yerine koyuyor muyuz kendimizi?
Bizlerin insani ihtiyaç dediğimiz zaman dilimleri bile sağlık çalışanlarının "görevi" sayılırken, yeteri kadar sevip sayıyor muyuz o insanları?
Bizlerin de onlar için bir şeyler yapması gerekiyor.
Çünkü gerçek emekçiler bu dünyada emeklerinin karşılığını alamadı henüz!
***
Çemberimizi iyice daraltan ve ölüme doymayan bir virüse karşı bıçak sırtı sınavdayız.
İnsanlarımızı elimizden alan fırtına etkisini uzun süre devam ettirecekse bizler de tedbirde kusur etmeyeceğiz.
Bu savaşı başka türlü kazanamayız.
Unutmayalım ki hiçbir virüs insanların karşısında sonsuza kadar ayakta kalamadı henüz.
EN BÜYÜK TALİH!
Ülkemizde 4 kişiden biri talih oyunlarına meraklıymış, özellikle yılbaşı öncesinde.
3 arkadaşım ve ben meraklı değiliz.
3 arkadaşım ve ben talih oyunlarına vereceğimiz parayı çöp toplayarak hayatını kazanan insanlara verdik.
O yüzden bizleri bu araştırmadan muaf tutsunlar.
Talih başkalarını 12'den vurabilir bizler eski yılı defetmenin saatini kuracağız.
Çünkü 3 arkadaşım ve ben biliyoruz ki; en büyük talih bu virüs ortamından sağ salim kurtulabilmek.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukların odasına kapıyı çalarak gir.
Bulmaca çöz.
Camları süsle.
Balıkçı tezgahlarına güvenme.
Kötü gün dostu ol.
Ayrılığa esir düştü sevgim
Ben de yenildim aşka
Hangi yasayı çiğnedim
Seni sevmekten başka
Yalan değil canım yandı
Böyle yanmam bir daha
Sen adımı anmıyorsan
Ben de anmam bir daha
Sana vermediğim
Bir gururum kaldı
Yeter bu sevgiden
Çektiğim günahım
Bana ah etmekten
Bıkmadın mı hala
El açtığın Allah
Benim de Allah'ım
Hakkı YALÇIN