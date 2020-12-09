Henüz!

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Çemberimizi iyice daraltan ve ölüme doymayan bir virüse karşı bıçak sırtı sınavdayız.

İnsanlarımızı elimizden alan fırtına etkisini uzun süre devam ettirecekse bizler de tedbirde kusur etmeyeceğiz.

Bu savaşı başka türlü kazanamayız.

Unutmayalım ki hiçbir virüs insanların karşısında sonsuza kadar ayakta kalamadı henüz.

EN BÜYÜK TALİH!

Ülkemizde 4 kişiden biri talih oyunlarına meraklıymış, özellikle yılbaşı öncesinde.

3 arkadaşım ve ben meraklı değiliz.

3 arkadaşım ve ben talih oyunlarına vereceğimiz parayı çöp toplayarak hayatını kazanan insanlara verdik.

O yüzden bizleri bu araştırmadan muaf tutsunlar.

Talih başkalarını 12'den vurabilir bizler eski yılı defetmenin saatini kuracağız.

Çünkü 3 arkadaşım ve ben biliyoruz ki; en büyük talih bu virüs ortamından sağ salim kurtulabilmek.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların odasına kapıyı çalarak gir.

Bulmaca çöz.

Camları süsle.

Balıkçı tezgahlarına güvenme.

Kötü gün dostu ol.

Ayrılığa esir düştü sevgim

Ben de yenildim aşka

Hangi yasayı çiğnedim

Seni sevmekten başka

Yalan değil canım yandı

Böyle yanmam bir daha

Sen adımı anmıyorsan

Ben de anmam bir daha

Sana vermediğim

Bir gururum kaldı

Yeter bu sevgiden

Çektiğim günahım

Bana ah etmekten

Bıkmadın mı hala

El açtığın Allah

Benim de Allah'ım

Hakkı YALÇIN