"Herkes başkalarını şekillendirmek yerine aynaya baksa güzel bir dünya görmek mümkün olurdu" cümlesinde baskıcı bir duruşu işaret ettiğim varsayılırsa.
Onların dev aynalarını gözlerinin bebeklerine dayarım.
***"Herkesin ayağı takılır sizin de takılacak" cümlesinde yere düşenlere aldırmayanları işaret ettiğim varsayılırsa.
Anahtar cümlemi kapılarına koyarım. "Sizler başkalarına nasıl baktıysanız size de öyle bakılacak!"
***"Eski dostlar şarkısı hala dillerdeyse, yeni dostlar eskileri gibi olmadığı içindir" cümlesinde şimdiki dostluklara haksızlık ettiğim varsayılırsa.
İyi günlerdeki sahte dostların afişlerini duvarlara asarım.
***"Kaybettiklerimizi kazanmak yerine elimizdekileri kaybetmemeye çalışmak daha anlamlı bir uğraş olacaktır" cümlesinde umutsuzluk varsayılırsa. Umut etmek için sebep üretenlerin kapısında yatarım.
***
***"Dünyaya sadece elma yemeye geldiğini düşünen erkeklik armudun iyisinin peşinde koşan erkeklikle kardeştir" cümlesinde abazan erkeklere gönderme yaptığım varsayılırsa.
Evet derim aynen öyle!
***"Televizyonlarda kabul gören programlara baktığım zaman toplumdan umudumu kesiyorum" cümlesinde izleyiciye bir saygısızlık varsayılırsa. O saygısızlığı televizyonlara ait varsayarım.
***"Bu virüs çıyan Çin'le Dünya Sağlık Örgütü'nün faili olduğu meçhul olmayan bir cinayettir" cümlesinde önyargılı davrandığım varsayılırsa.
Tozu dumana katarım.
***
"Elindeki bez bebeği bile büyüten çocukları büyütmek istemeyenler vardır" cümlesinde çocukların ömrüne göz koyanlara taş attığım varsayılırsa.
O taşı yerden alır.
Bir daha atarım!
MUTLULUK TAKVİMİ
Dişini fırçalarken musluğu kapat.
Dökülen yapraklarla fotoğraf çektir.
Kuş satın al ve özgür bırak.
Çocuklara atkı ör.
İpek mendil tutardık
Sevdanın gözyaşına
Yetişmek ne mümkündü
Hayatın telaşına
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sedalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Çocukluğumuz duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
Gözlerinden öptük aşkı
Yolda kaldı dilekler
Kulaklarımda çınlıyor
O eski kırkbeşlikler
Hakkı YALÇIN
TEBRİK KARTLARI
Yeni yıl gelirken sevdiklerimize göndermek için tebrik kartlarının sergileri olurdu sokaklarda.
En çok simli çam ağaçları ilgi görürdü.
Şimdi elimizle dokunamadığımız eşyalara bakarken, dilimizle kapattığımız tebrik kartlarını düşününce, "dünya da ne kadar temizmiş" diyorum "yürekler de."