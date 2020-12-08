Varsayım!

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"Elindeki bez bebeği bile büyüten çocukları büyütmek istemeyenler vardır" cümlesinde çocukların ömrüne göz koyanlara taş attığım varsayılırsa.

O taşı yerden alır.

Bir daha atarım!

MUTLULUK TAKVİMİ

Dişini fırçalarken musluğu kapat.

Dökülen yapraklarla fotoğraf çektir.

Kuş satın al ve özgür bırak.

Çocuklara atkı ör.

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımda çınlıyor

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN

TEBRİK KARTLARI

Yeni yıl gelirken sevdiklerimize göndermek için tebrik kartlarının sergileri olurdu sokaklarda.

En çok simli çam ağaçları ilgi görürdü.

Şimdi elimizle dokunamadığımız eşyalara bakarken, dilimizle kapattığımız tebrik kartlarını düşününce, "dünya da ne kadar temizmiş" diyorum "yürekler de."