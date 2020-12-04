Şimdi çocuklarımızın canına okuyanların oyuncağı olmak.
Bizler çocuklarımıza bir çocuğun nasıl yaşatılacağını öğretiyoruz televizyonlar nasıl öldürüleceğini gösteriyor.
***Ben eski moda film seyircisiyim, televizyon dizilerini ve o soysuz esprilerin sinema filmlerini sevmem. Eski fotoğrafların içinden yürekli insanları çıkarabilmek mümkün olsaydı keşke. O zaman anlardınız Türkan Şoray ve Filiz Akın'ın zarafetinin şimdiki "naylon starların" hiçbirinde görünmediğini.
O zaman anlardınız Sadri Alışık'taki insanlığın zerresinin televizyon dizilerindeki züppelerin "cümlesinde" bulunmadığını.
Güzel yıllardı o yıllar.
Haksızlığa karşı susan tanık olmaktansa haktan yana konuşan sanık olmak değerliydi.
***
"sen alsana!" Alıyoruz ama ertesi günü onları yine çıplak ayakla gördüğümüz zaman o çocukların arkasındaki çakallığa kahrediyoruz!
***Türkiye'de son 10 yılda kaybolan çocuk sayısı 50 bini aştı. Onların çoğu gözlerimizin önünde ama yüreklerde de kayıp oldukları için kimsenin umurunda değil!
Onlar çabucak büyürken düşlerinde bile çocukluk kalmamıştır.
Ama hiçbir çocuk oyunu yarım bırakmaz oyununu bozanları da unutmaz.
Bakmayın öyle boş boş baktıklarına onların gözleri sebepsiz dalmamıştır.
***
Para sesini çocuk sesine tercih eden ensesi kalınlar arabaların ön camlarına yapışan böcek zannediyorlar o çocukları.
Bir hamlede siliyorlar! Camda izleri kalmasın diye bir hamle daha!
Kimin "mat olacağını" sonra göreceğiz!
O çocukların hayat satrancını zalim büyükler hala öğrenemedi çünkü.
PARANIN UŞAĞI
Bu virüsün aşıyla yok edilmesinin şartları da oluşur.
Bu virüs de diğer pislikler gibi insan hayatından çıkıp gider ama Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adamlar değişmez. Onlar para için ruhunu bile satar Amerikan Başkanı Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteciyi hatırlıyorum da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın karşısına dikilen kim varsa onun başına da kokmuş yumurta fırlatmalıydı.
Ama emin olun bu adam kafasından dökülen yumurtanın bile sarısını yerdi!
MUTLULUK TAKVİMİ
Gerekmedikçe sokağa çıkma.
Hiçbir şeyi hayata değişme.
Hapishaneye kitap gönder.
İnsan giderken bile
Büyük olmalı
Nerde saklanır
Gözlerde tüten
Aşk kalbinden vurulur
Sırtından değil
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten
İkiniz bir oldunuz
Beni sırtımdan vurdunuz
İstanbul ve sen
Bekle daha söylemedik
Son sözümüzü
Yüreğim ve ben
Hakkı YALÇIN