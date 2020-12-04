Hayat satrancı

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Para sesini çocuk sesine tercih eden ensesi kalınlar arabaların ön camlarına yapışan böcek zannediyorlar o çocukları.

Bir hamlede siliyorlar! Camda izleri kalmasın diye bir hamle daha!

Kimin "mat olacağını" sonra göreceğiz!

O çocukların hayat satrancını zalim büyükler hala öğrenemedi çünkü.

PARANIN UŞAĞI

Bu virüsün aşıyla yok edilmesinin şartları da oluşur.

Bu virüs de diğer pislikler gibi insan hayatından çıkıp gider ama Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki adamlar değişmez. Onlar para için ruhunu bile satar Amerikan Başkanı Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteciyi hatırlıyorum da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın karşısına dikilen kim varsa onun başına da kokmuş yumurta fırlatmalıydı.

Ama emin olun bu adam kafasından dökülen yumurtanın bile sarısını yerdi!

MUTLULUK TAKVİMİ

Gerekmedikçe sokağa çıkma.

Hiçbir şeyi hayata değişme.

Hapishaneye kitap gönder.

İnsan giderken bile

Büyük olmalı

Nerde saklanır

Gözlerde tüten

Aşk kalbinden vurulur

Sırtından değil

Nasıl aklanır

Aşkı kirleten

İkiniz bir oldunuz

Beni sırtımdan vurdunuz

İstanbul ve sen

Bekle daha söylemedik

Son sözümüzü

Yüreğim ve ben

Hakkı YALÇIN