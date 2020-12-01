Saldırıya uğradılar da duruşlarını hiç değiştirmediler.
Her doğan gün onların isimlerinin hayat defterine altın harflerle yazılması demek.
Şu sıralar aldıkları nefes bile ölümü koklamakla kardeş.
Onlar koronavirüse karşı birçoğumuzun yarım bıraktığı mücadeleden zerre kadar sapmayan hayat melekleri can simitleri.
Onlar sağlık çalışanlarımız.
***
Çünkü yağcılık ve "al gülüm ver gülüm" sisteminde yarışmalarda dağıtılan ödüllerin bile avanta sağlanacak adrese gitmesi zorunludur.
Dışı yaldızlı içi paslı tenekeleri ödül diye kabul edenler varken bizler başka adreslerdeyiz.
Bir kere olsun onurlu ve yürekli insanlara ödül verildiğini de görmek umuduyla sesleniyoruz.
Başta "İnsanlık Ödülü."
***Ödül dediğimiz; yürekten alkış.
Ödül dediğimiz; sağlık çalışanlarının hayat şartlarının güzelleşmesi.
Yılın anneleri, yılın babaları, yılın fedakarları onlar.
Onların isimleri her tarafa yazılmayı, resimlerle süslenmiş afişleri meydanlara asılmayı hak ediyor.
Hangi birinin mi?
Her birinin!
Onlar bizlerin hayatı için böylesine çabalarken bizler onların hayatına bir kuş kadar sokulamaz mıyız?
***
Merak etmeyin onlara bunları yapmakla bizler büyümeyiz ancak dert kuyularından bir bardak su çekmiş oluruz.
Ama hepimiz o bir bardak suyu çekerse ne çok şey yapmış olduğumuzu da görürüz.
Moral çok şey demektir.
Onlardaki sihirli ışık sönmeden acele etmeliyiz.
Unutmayalım ki onlar da etten ve kemikten!
Onların da canı yanıyor!
ROBOT HÜCRE!
Bundan 6 yıl önce bilim adamlarının yaptığı araştırmanın sonucu olarak bir açıklama yapılmıştı.
"20 yıl sonra insanlar sonsuza kadar yaşayacak." Gerekçe; "kan hücreleri robot hücrelerle değişecek." Bilim adamlarının "yaşamakla ilgili" konularda nasıl madara olduklarını gördük ve göreceğiz.
6 yılı geride bıraktık 14 yıl kaldı.
Ben diyorum ki "Çin, Amerika ve Rusya gibi kapitalist çakallar oldukça 14 yıl sonra dünya daha bir yaşanmaz hale gelecek." 2020'deki virüs fragmandı.
"Robot hücre" dedikleri insanların haklarını ve özgürlüğünü alan vicdanı olmayan robot insan üretimi.
Birileri güzel yaşasın diye diğerlerinin katledilmesi!
Bütün dünyada faşizmin yükselen değer olması sebepsiz değildir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Uyanık değil saygılı sürücü ol.
Talih oyunlarına güvenme.
Camları süsle.
Moralini yüksek tut.
Dişlerine iyi bak.
Yüzünde sevgiden nur
Yanında sonsuz huzur
Ben herkese senden
Bahsediyorum
Kalbine aldığın için
Nedensiz sevdiğin için
Kendimi çok özel
Hissediyorum
Hiç kimse senin kadar
Can vermedi kalbime
Sen bana Allah'ın
Armağanısın
Kimsenin gözlerinde
Hayat bulmadım böyle
Ömrümün son masalı
Dünya ahret aşkımsın
Hakkı YALÇIN