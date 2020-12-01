Sihirli ışık

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Merak etmeyin onlara bunları yapmakla bizler büyümeyiz ancak dert kuyularından bir bardak su çekmiş oluruz.

Ama hepimiz o bir bardak suyu çekerse ne çok şey yapmış olduğumuzu da görürüz.

Moral çok şey demektir.

Onlardaki sihirli ışık sönmeden acele etmeliyiz.

Unutmayalım ki onlar da etten ve kemikten!

Onların da canı yanıyor!

ROBOT HÜCRE!

Bundan 6 yıl önce bilim adamlarının yaptığı araştırmanın sonucu olarak bir açıklama yapılmıştı.

"20 yıl sonra insanlar sonsuza kadar yaşayacak." Gerekçe; "kan hücreleri robot hücrelerle değişecek." Bilim adamlarının "yaşamakla ilgili" konularda nasıl madara olduklarını gördük ve göreceğiz.

6 yılı geride bıraktık 14 yıl kaldı.

Ben diyorum ki "Çin, Amerika ve Rusya gibi kapitalist çakallar oldukça 14 yıl sonra dünya daha bir yaşanmaz hale gelecek." 2020'deki virüs fragmandı.

"Robot hücre" dedikleri insanların haklarını ve özgürlüğünü alan vicdanı olmayan robot insan üretimi.

Birileri güzel yaşasın diye diğerlerinin katledilmesi!

Bütün dünyada faşizmin yükselen değer olması sebepsiz değildir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Uyanık değil saygılı sürücü ol.

Talih oyunlarına güvenme.

Camları süsle.

Moralini yüksek tut.

Dişlerine iyi bak.

Yüzünde sevgiden nur

Yanında sonsuz huzur

Ben herkese senden

Bahsediyorum

Kalbine aldığın için

Nedensiz sevdiğin için

Kendimi çok özel

Hissediyorum

Hiç kimse senin kadar

Can vermedi kalbime

Sen bana Allah'ın

Armağanısın

Kimsenin gözlerinde

Hayat bulmadım böyle

Ömrümün son masalı

Dünya ahret aşkımsın

Hakkı YALÇIN