10 kişiyle Saracoğlu'daki tarihi yerle bir etmekle kalmadılar Fenerbahçe'yi de sahada yok ettiler.
Kimse hakem üzerinden sızlanma edebiyatı yapmasın.
Beşiktaş'ın attığı golden önce faul vardı ama aynı faulün kopyası Beşiktaş aleyhine de verildi.
Gustavo'nun ürettiği pozisyon harcandı ama yanlışlar sadece gol olduğu zaman dile getirilmez.
Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirken hakem gözlerini yumdu.
Adaletse herkese adalet.
Galibiyetse dibine kadar Beşiktaş'ın hakkıydı.
***
Fenerbahçe'yi Erol Bulut yaktı dersem haksızlık olmaz.
Bir takımın savunma kurgusuyla bu kadar oynanmaz.
Hiçbir teknik direktöre nasip olmayan bir transfer bonkörlüğünden elde kalanlar buysa, maçtan sonra bu futbol yetersiz" diyen bir teknik adama sormazlar mı, "yetersizlik kimin sorunu?" Her zaman söylerim "Fenerbahçe'nin en büyük rakibi dışarıda değil takımın içindedir." Yabancı diye el üstünde taşınan, aslında ıskartaya çıkarılması gereken adamlardan vazgeçilmezse bu sezonun sonu da ıstırap olur.
Bakınız; Tisserand!
Bakınız: Lemos!
Ve bir takımda futbolcular hakemle bu kadar oynamaz!
Her pozisyonda hakemin üzerine yürüyen Ozan Tufan, Melo'nun yolunda.
Her pozisyonda hakemin karşısında, her faulde vurulma sahnelerinin bulunmaz aktörü gibi!
Erol Bulut bu çirkin manzarayı izlemekten hoşnut oluyorsa, hakemden rant elde etmek için aracı kullanıyor demektir.
***Hakeme gelince.
"Al takke ver külah" maç yönetmek bizim ülkemize has olabilir ama ortalık sizin gibilerle kaynıyor Turgay Kaan Numanoğlu.
Adaleti göze almayanların bizim gözümüzde zerre kadar değeri yoktur.