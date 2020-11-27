Alıcı!

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Bu yazının içinde geçmiş zamanların güzelliğini içeren sözcüklere rastlanması demode bulunur.

Bizler teknolojiye meraklı olmadığımız için geçmişten getirdiğimiz komşuluk ve kardeşlik kokan güzelliklere alıcı bulunmaz.

O yüzden alıcılarınızla oynayın, çünkü satıcılar çocuklarınızın hayatıyla oynuyor.

Fukara hukuk!

Bankalara borcumuz olsa üç gün sonra karar kapımızda ama telif haklarıyla ilgili davalar yıllarca sürüyor.

Bilirkişi raporlarının bile hükmü yok.

Telif Hakları Yasası güçlü şirketlerin yasası olmaktan kurtulamıyorsa, emekçilerin hakları çatır çatır yenir böyle bir hukuka da fukara hukuk denir.

Bunların bedeli de herhalde sadece Allah katında ödenir!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hazırda yara bandı bulundur.

Çocukların fotoğrafını çek.

Kapalı yerde ıslık çalma.

Dostlarını ara.

Maskeni tak.

Silindi aşkımın

Alın yazısı

Boynumu bükmedi

Bıraktığın yük

Sakın gururlanma

Sevildin diye

Senin aşkın benim

Kalbimde büyük

Aşkın kanunu böyle

Her ayrılık ağlatır

Küçük insanlar bazen

Büyük izler bırakır

Büyük yalanlarınla

Otur gönül tahtında

Benim haklarım saklı

Sana Allah katında

Hakkı YALÇIN