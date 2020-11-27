"Bu mutlu günümüzde kimseyi aramızda görmek istemiyoruz!"
***Şimdiki zamanın çocuklarını düşünüyorum da "talihsiz nesil" diyorum.
Neler gördüler neler.
Ellerinde cep telefonları, bilgisayarlarından başka bir şeyleri yok.
Bizler de çok kötü yıllar yaşadık ama bizim özgürlüğümüz, sokak oyunlarımız, sinemalarımız, tiyatrolarımız hatta şarkılarımız bile başkaydı.
Şimdiki çocuklar gerçek sanatçı İdil Biret'i nereden bilsin.
***Kapılarımızın anahtarı bile yoktu şimdi kilit üstüne kilit.
Nereden nereye geldik.
Hala teknolojinin nimetlerini nostaljik zarafetin üzerinde tutanlardan mısınız?
***Tüm kainat bir çocuğun kalbinde yaşar derler.
Ama çocukların kalbine sığanlar büyüklerin vicdanlarına da cüzdanlarına da sığmıyor artık!
***Bazı geceler bulutlar televizyon antenlerini tekmeliyor, görüntü bozulsun diye.
Sizler ne kadar izin verseniz de çocuklarınız zehirlenmesin diye.
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Değerleri talan etmek için ya ahlaksızlar öne çıkarılıyor ya soytarılar!
O yüzdendir ki markalaştırma duygusunun kaliteye vermediği değerle, çocuklarımıza vermemiz gereken değer arasında sıkışıp kaldığımız için, gelecek zamanları öldürmüş olma ihtimalimiz yüksek.
***Bugün ayaklar altına alıp dövülen aşk için dövünmenin bir anlamı da kalmayacak bir gün.
Çünkü aşk; dünyayı kurtaracak gerçek olmaktan çıktı.
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Bu yazının içinde geçmiş zamanların güzelliğini içeren sözcüklere rastlanması demode bulunur.
Bizler teknolojiye meraklı olmadığımız için geçmişten getirdiğimiz komşuluk ve kardeşlik kokan güzelliklere alıcı bulunmaz.
O yüzden alıcılarınızla oynayın, çünkü satıcılar çocuklarınızın hayatıyla oynuyor.
Fukara hukuk!
Bankalara borcumuz olsa üç gün sonra karar kapımızda ama telif haklarıyla ilgili davalar yıllarca sürüyor.
Bilirkişi raporlarının bile hükmü yok.
Telif Hakları Yasası güçlü şirketlerin yasası olmaktan kurtulamıyorsa, emekçilerin hakları çatır çatır yenir böyle bir hukuka da fukara hukuk denir.
Bunların bedeli de herhalde sadece Allah katında ödenir!
MUTLULUK TAKVİMİ
Hazırda yara bandı bulundur.
Çocukların fotoğrafını çek.
Kapalı yerde ıslık çalma.
Dostlarını ara.
Maskeni tak.
Silindi aşkımın
Alın yazısı
Boynumu bükmedi
Bıraktığın yük
Sakın gururlanma
Sevildin diye
Senin aşkın benim
Kalbimde büyük
Aşkın kanunu böyle
Her ayrılık ağlatır
Küçük insanlar bazen
Büyük izler bırakır
Büyük yalanlarınla
Otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı
Sana Allah katında
Hakkı YALÇIN